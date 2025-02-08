首页 > 原创 > 关键词  > 抖音最新资讯  > 正文

抖音副总裁回应张兰汪小菲抖音账号被无限期封禁：利用逝者恶意炒作营销

2025-02-08 14:11 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月8日 消息:近日，抖音安全中心发布了一则关于打击无底线博流量行为的公告，并宣布对多个违规账号进行处罚，其中包括张兰、汪小菲等知名人士的账号。这一举措引发了广泛关注。

公告指出，近期徐熙媛（大S）女士逝世事件引发了广泛关注，广大网友纷纷表达哀思悼念。然而，也有部分账号借机炒作，发布谣言，严重违背了公序良俗和道德底线，不尊重逝者及家属，伤害了公众感情。为此，抖音安全中心对相关账号进行了严肃处理。

其中，“我是夏小健”账号因发布不实信息，误导公众，产生了恶劣影响，被予以无限期封禁。同时，张兰俏生活”、张兰之箖玥甄选”、汪小菲”等账号也因利用逝者恶意炒作营销，推荐不实视频，以获取商业利益，并屡次发布不实、侵权内容，进行违规炒作，且在处罚后未有改正，被综合研判后予以无限期封禁。

抖音集团副总裁在接受采访时表示，这些账号在历史上屡次违规被处罚却没有改正，因此最终决定予以封禁。这一决定旨在维护抖音社区的清朗环境，打击无底线博流量的行为。

抖音安全中心也表示，将持续加大对各类侵权、无底线炒作行为的打击力度，维护风清气正的社区环境。同时，也希望广大用户共同监督，如发现有违规账号和内容，可以在站内举报或发送详情至举报邮箱。

此次抖音安全中心的公告和行动再次提醒广大网友，要遵守网络道德规范，不发布不实信息，不恶意炒作，共同维护一个健康、文明的网络环境。

抖音副总裁回应张兰、汪小菲账号被无限期封禁：屡次违规被处罚不改正 网友：大快人心

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 张兰汪小菲抖音账号无限期封禁 存在恶意炒作营销行为

    徐熙媛女士逝世的消息引发了社会各界的广泛关注。众多网友纷纷表达哀思，希望逝者能够安息。也呼吁广大网友共同抵制谣言炒作，尊重逝者及家属，共同营造一个健康、文明的网络环境。

    ​徐熙媛 ​抖音违规行为 ​网络炒作

  • 张兰汪小菲抖音账号无限期封禁！借大S去世炒作 无底线博流量

    抖音安全中心发文称，张兰俏生活”等账号利用逝者恶意炒作营销，推荐不实视频，以获取商业利益，并屡次发布不实、侵权内容，进行违规炒作，处罚后未有改正。根据《抖音社区自律公约》等相关规定，对张兰俏生活”、张兰之箖玥甄选”、汪小菲”予以无限期封禁。抖音将持续加大对各类侵权、无底线炒作行为的打击力度，维护风清气正的社区环境，也希望广大用户共同监督，如发现有违规账号和内容，可以在站内举报或发送详情至举报邮箱：feedback@douyin.com，我们将在第一时间核实处理。

    ​抖音安全中心 ​账号封禁 ​张兰恶意炒作

  • 张兰汪小菲账号无限期封禁 利用大S去世营销等：专家称自食恶果

    2月9日消息，抖音平台已经正式宣布对张兰和汪小菲的账号实施无限期封禁，新浪微博随即跟进，关停张兰账号直播功能，清理大S相关谣言内容2100余条，处置100余个涉大S谣言账号。两大平台的处置，有力遏止了博流量、蹭热度、恶意发布或搬运伤害逝者及家属的谣言信息等无底线行为。抖音副总裁李亮明确表示，张兰和汪小菲的账号已屡次触碰平台规则红线，在多次警告后仍未改正，最终导致了这一严厉处罚。对此，中国广告协会表示，对此坚决予以支持。中国广告协会表示，积极响应国家有关部门关于商业向上向善的要求，引导营销传播中坚持正确导向?

    ​抖音封禁 ​张兰汪小菲 ​网络谣言

  • 张兰汪小菲，一年或损失上亿销售额，但更头疼的还是麻六记

    继2月7日晚自媒体大V“萝严肃”发文《张兰汪小菲长期造谣侮辱女性，强烈呼吁抖音微博等平台拿出应对措施》，在朋友圈引起刷屏后，昨天，张兰、汪小菲被多平台封禁账号的消息再度引发刷屏。最先出手的是抖音，抖音发布公告称，张兰、汪小菲相关账号在大S逝世后，“借机炒作，发布谣言，违背公序良俗和道德底线，不尊重逝者及家属，也伤害了公众感情”，给出的处罚是“无限期”封号。张兰说“未来就是保住企业”，如今的她，或许该重新思考流量对品牌的真正意义，从来不止是一时的热度已。

    ​张兰 ​汪小菲 ​抖音封号

  • 前体操冠军成网红 吴柳芳抖音账号再次解禁：设为私密账号

    快科技1月23日消息，今日，前体操冠军吴柳芳的抖音账号56学姐（798）”已解除禁言，但账号设为私密账号，此前发布的视频作品无法再观看。由于是私密账号，如果想关注吴柳芳抖音，需发送关注请求。据了解，2024年12月24日凌晨，抖音黑板报”发布关于违规MCN机构和账号的处置公告，对56学姐（798）”等11个账号采取禁言、暂停营利权限、清除因违规行为增长的粉丝等处置措

    ​吴柳芳 ​抖音禁言 ​MCN机构

  • 汪小菲微信群讨伐周受资：你凭什么我号！

    近日，知名企业家汪小菲在社交媒体微信群里上质疑TikTok首席执行官周受资的一段对话引发了广泛关注。在这段对话中，汪小菲质问了周受资关于其个人社交媒体账号被封的原因，并强烈表达了对这一事件的不满。对于抖音平台此次处罚，张兰回应表示，不认同，不接受。

    ​汪小菲 ​TikTok ​周受资

  • 抖音持续打击欺诈、水军和导流黑产， 全年封禁相关账号超600万个

    1月13日，抖音发布“2024网络黑产治理盘点”，过去一年平台持续打击网络黑色产业链，通过升级AI大模型技术、迭代风控策略、优化举报机制等系列举措，加强对网络黑产的识别和治理能力，封禁欺诈、水军和违规导流相关黑产账号超600万个，并向相关部门提供涉嫌违法犯罪的线索，全力守护用户的用网安全。前置拦截欺诈信息多渠道提醒用户谨防被骗2024年，仿冒领导、亲友和官方客服是最受关注的欺诈类型，尤其是仿冒抖音客服的黑产，用广撒网方式拨打电话、发送短信、即时通讯软件拨号等方法，与受害人直接联系，一步步引导对方共享屏幕或者下载第三方app，从中获取用户银行卡账户信息、诱导用户不断转账等。2024年，抖音封禁相关违规账号超120万个，同时警方根据抖音提供的线索，打击违规导流团伙8个，抓获嫌疑人40名。

    ​抖音 ​网络黑产 ​AI技术

  • 抖音永久杀！微信视频号最新公告：未发现张兰账号违规

    快科技2月9日消息，近期，大S（徐熙媛）因流感并发症离世的消息引发关注，与此同时，部分账号借机炒作，发布谣言，张兰、汪小菲母子因卷入包机谣言”被抖音无限期封禁。日前，微信视频创作安全中心发文，根据用户反馈，平台对张兰俏江南创始人”张兰俏生活”兰姐俏生活”等账号进行了详细复核，在视频号内暂未发现该等账号存在发布谣言等违规行为。后续，平台将结合用户投诉，进一步加强巡查，持续关注相关动态。如发现违规情况，将依据相关法律法规及《微信视频号运营规范》进行处理。微信视频创作安全中心提到，近日，大S的离世引发社会

    ​大S离世 ​张兰封禁 ​网络谣言

  • 抖音：2024年封禁欺诈、水军等黑产账号超600万个

    抖音发布了2024网络黑产治理盘点。平台通过升级AI大模型技术、迭代风控策略、优化举报机制等系列举措，加强对网络黑产的识别和治理能力，封禁欺诈、水军和违规导流相关黑产账号超600万个。2024年，抖音封禁相关违规账号超120万个，同时警方根据抖音提供的线索，打击违规导流团伙8个，抓获嫌疑人40名。

    ​网络黑产治理 ​抖音欺诈防范 ​AI技术应用

  • DeepSeek梁文锋知乎发言账号确认假冒：已封禁

    今年春节期间，中国人工智能公司DeepSeek突然爆火，其发布的DeepSeek-R1大模型性能上比肩OpenAIo1，完全开源。游戏科学创始人、CEO冯骥甚至发文称：DeepSeek可能是个国运级别的科技成果”。此番回应似乎暗指曾在除夕夜刷屏的DeepSeek创始人梁文锋公开表态”。

    ​人工智能 ​DeepSeek-R1 ​开源大模型

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM