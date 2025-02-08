抖音副总裁回应张兰汪小菲抖音账号被无限期封禁：利用逝者恶意炒作营销

站长之家(ChinaZ.com) 2月8日 消息:近日，抖音安全中心发布了一则关于打击无底线博流量行为的公告，并宣布对多个违规账号进行处罚，其中包括张兰、汪小菲等知名人士的账号。这一举措引发了广泛关注。

公告指出，近期徐熙媛（大S）女士逝世事件引发了广泛关注，广大网友纷纷表达哀思悼念。然而，也有部分账号借机炒作，发布谣言，严重违背了公序良俗和道德底线，不尊重逝者及家属，伤害了公众感情。为此，抖音安全中心对相关账号进行了严肃处理。

其中，“我是夏小健”账号因发布不实信息，误导公众，产生了恶劣影响，被予以无限期封禁。同时，张兰俏生活”、张兰之箖玥甄选”、汪小菲”等账号也因利用逝者恶意炒作营销，推荐不实视频，以获取商业利益，并屡次发布不实、侵权内容，进行违规炒作，且在处罚后未有改正，被综合研判后予以无限期封禁。

抖音集团副总裁在接受采访时表示，这些账号在历史上屡次违规被处罚却没有改正，因此最终决定予以封禁。这一决定旨在维护抖音社区的清朗环境，打击无底线博流量的行为。

抖音安全中心也表示，将持续加大对各类侵权、无底线炒作行为的打击力度，维护风清气正的社区环境。同时，也希望广大用户共同监督，如发现有违规账号和内容，可以在站内举报或发送详情至举报邮箱。

此次抖音安全中心的公告和行动再次提醒广大网友，要遵守网络道德规范，不发布不实信息，不恶意炒作，共同维护一个健康、文明的网络环境。

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