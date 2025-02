AI日报：DeepSeek紧急说明仿冒问题；Github重磅推出Agent模式；OpenAI公开o3-mini思维链

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南,每天我们为你呈现AI领域的热点内容,聚焦开发者,助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、DeepSeek紧急说明回应仿冒:在社交平台仅三个官方账号

杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司针对近期出现的与DeepSeek相关的仿冒账号和不实信息问题,发布了官方信息及服务渠道的说明。公司强调,DeepSeek仅在微信公众号、小红书及Twitter上有三个官方账号,其他账号均为仿冒。用户应以官方账号发布的信息为准,同时公司提供了官方网站和App下载渠道。

【AiBase提要:】 🔒 DeepSeek仅在微信公众号、小红书和Twitter上有官方账号,其他均为仿冒。 📢 用户应以官方账号发布的信息为准,避免受虚假信息影响。 🌐 官方网站和App无广告和付费项目,确保用户获取正宗服务。

2、机构预测中国生成式AI市场规模到2029年将达98亿美元

市场调研机构Omdia的最新报告显示,中国生成式人工智能(GenAI)软件市场正处于快速增长阶段,预计到2024年收入将达到18亿美元,并在未来五年内有望增长5.5倍,至2029年达到98亿美元。报告指出,生成式AI的应用场景不断扩大,涵盖更多行业,企业市场的智能体开发成为新的增长点。

【AiBase提要:】 🌟 预计到2024年,中国生成式AI软件市场收入将达到18亿美元,2029年将增至98亿美元。 🚀 未来五年,市场规模将增长5.5倍,推动企业数字化转型。 🤖 各大厂商正在积极开发智能体技术,提供多种应用方案以满足企业需求。

3、钉钉 AI 助理接入 DeepSeek,可自主选择 R1、V3等三种模型

钉钉近日宣布其AI助理全面接入DeepSeek系列模型,用户在创建助理时可以选择R1、V3等多种型号。新推出的模板简化了助理的创建过程,用户能够一键发布基于DeepSeek的助理。这些AI助理不仅具备深度思考能力,还支持联网查询,极大提升了使用的灵活性。

【AiBase提要:】 🌟 钉钉 AI 助理接入 DeepSeek 系列模型,用户可选择多种型号。 🚀 新模板发布,用户可一键创建深度思考型 AI 助理。 🔍 低代码平台宜搭与 DeepSeek 结合,拓展了应用场景。

4、OpenAI更新o3-mini模型,展示了给出答案的 “思维链”

OpenAI近期对其o3-mini模型进行了重要更新,使其能够展示思维过程,从而提升用户体验和透明度。新版本的o3-mini在“高推理”模式下,能够清晰地展示模型如何理解问题和进行推理,增强了与用户的互动。此外,o3-mini具备实时获取网络数据的能力,提供更可靠的答案。

【AiBase提要:】 🌟 OpenAI更新o3-mini,展示思维过程,提升透明度和用户体验。 🕒 o3-mini具备实时获取网络数据的能力,增强答案的可靠性。 🤖 DeepSeek的R1模型展现更完整的推理过程,引发AI研究者关注。

5、算力告急!DeepSeek暂停API充值,两大模型价格策略同步调整

DeepSeek宣布因服务器资源紧张,暂停API充值服务,现有账户余额仍可使用。与此同时,产品价格调整计划也已公布,DeepSeek-chat模型的优惠期将于2025年2月8日结束,之后将按新标准收费。此外,新上线的DeepSeek-reasoner模型也将采用更高的定价策略。

【AiBase提要:】 ⚡️ DeepSeek因资源紧张暂停API充值服务,现有余额可继续使用。 💰 DeepSeek-chat模型优惠期至2025年2月8日,之后将按新标准收费。 📈 新上线的DeepSeek-reasoner模型定价更高,输入输出tokens收费分别为每百万4元和16元。

6、Mistral AI 推出全新聊天机器人应用 “Le Chat”,基础版免费

Mistral AI 最近在苹果 App Store 上架了其新款聊天机器人应用“Le Chat”。该应用不仅允许用户进行自然语言对话,还提供实时网页搜索、文档分析和图像生成等多种功能。用户可以免费下载基础版,或选择每月14.99美元的 Pro 订阅以体验更专业的服务。

【AiBase提要:】 🌟 Mistral AI 的“Le Chat”应用现已上线,基础版免费提供,Pro 版每月14.99美元。 📱 应用支持自然语言对话、实时网页搜索、文档分析和图像生成等多种功能,提升用户使用体验。 💻 当前仅支持 iPhone 和 iPad,未来可能扩展到更多设备,展现人工智能的广泛应用潜力。

7、OpenAI前CTO新创业公司聘请OpenAI联合创始人

OpenAI的联合创始人John Schulman在离开Anthropic仅五个月后,已加入前OpenAI首席技术官Mira Murati的新创业公司。Murati自离职后对新公司的进展保持高度保密,已招募多名前OpenAI员工,正在进行超过1亿美元的融资。Schulman的加入为团队带来了重要的人才,期待他们在AI领域带来更多创新突破。

【AiBase提要:】 🔍 John Schulman加盟Murati的新创业公司,标志着他们的再次合作。 💼 Murati已招募多位前OpenAI员工,增强团队实力。 💰 Murati正在进行融资,目标筹集超过1亿美元,助力新公司发展。

8、亚马逊计划2025年投资超1000亿美元加速人工智能发展

亚马逊首席执行官安迪・贾西宣布,公司将在2025年投入超过1000亿美元用于人工智能(AI)发展,主要集中在其云计算部门AWS的AI能力建设。此举显示出亚马逊对AI市场的信心,认为成本降低将刺激需求增长。其他科技巨头如Meta、Alphabet和微软也在增加AI投资,表明市场对AI技术的需求持续上升。

【AiBase提要:】 🌟 亚马逊预计在2025年投资超1000亿美元,主要用于AWS的AI能力建设。 📈 Meta、Alphabet和微软等科技公司也在增加AI支出,显示出市场需求持续增长。 🤖 低成本的AI技术可能刺激更多应用场景的开发,促使整体需求上升。

9、Github重磅发布Agent模式和C o p i lo t Edits,主动修复错误代码

GitHub C o p i l o t推出了新功能,包括Agent模式和 C opilot Edits 的正式发布,旨在提高开发者的工作效率。代理模式允许 C o p i l o t 自主识别和修复代码错误,并自动处理运行时错误。C o p i l o t Edits 支持多文件编辑,使得代码修改更加顺畅。最终目标是通过 Project Padawan,让 AI 成为开发团队的有效助手。

【AiBase 提要:】 🌟 Agent模式允许 C o p i l o t 自主迭代和修复代码错误。 🛠️ C o p i l o t Edits 提供多文件快速修改的用户体验。 🚀 Project Padawan 将 AI 整合进开发工作流,提升效率。

