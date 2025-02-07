网友爸爸去世多年微信账号突然消失 客服：长期不登会被回收

站长之家（ChinaZ.com）2月7日 消息:近日，一条关于网友父亲去世多年后微信账号突然消失的消息在微博上迅速传播，引发了广大网友的热烈讨论。

据该网友发帖描述，其父亲已去世近十年，每当思念父亲时，他都会打开与父亲的聊天记录或浏览父亲的朋友圈以寄托哀思。然而，最近他却惊讶地发现，父亲的微信账号竟然无法找到了。网友在翻阅唯一一条父亲曾评论过的朋友圈时，发现父亲的备注已变为初始昵称，这令他悲痛欲绝，直呼“我和爸爸在世界上唯一的联络方式彻底消失了”。

此事迅速在网络上发酵，引起了广泛关注。随后，该网友在评论区更新动态称，其帖子被微信工作人员注意到，工作人员主动与其取得联系并尝试帮忙找回账号。但遗憾的是，网友父亲的微信账号已被系统回收，无法再找回。

针对此类情况，腾讯微信团队曾在2023年7月通过官方微博进行过回应。为保障用户账号安全，微信系统会对注册后不活跃、长期未登录且没有零钱的账号进行注销处理。这意味着，一旦账号被系统回收，将无法再使用。

此次事件再次提醒广大用户，对于长期不使用的账号，应及时进行备份或保持活跃，以避免因账号被回收而带来不必要的遗憾。同时，也引发了人们对于数字遗产保护问题的关注和思考。

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