雷军回应小米SU7 Ultra车标是金的：偶尔满足下虚荣感

站长之家（ChinaZ.com）2月6日 消息:近日，小米汽车SU7Ultra量产版的车标设计引发了网友们的广泛关注。有网友发现，该车型的车标采用了碳纤维与金色相结合的独特设计，这一变化迅速在网络上引起了热议。

针对网友们的讨论，小米创始人雷军在社交媒体上亲自回应，表示“车标是金的”。这一回应迅速引发了更多网友的关注和评论。有博主认为，高端车型的情绪价值很重要，花80万买车满足一下虚荣感并不过分。雷军随后转发该博主的言论，并幽默地表示:“不过分，不过分!偶尔虚荣一下，人之常情!”

同时，针对部分网友担忧购买SU7Ultra后车标可能被盗抠的问题，小米公关部总经理王化也给出了非官方的个人分析。他建议车主们保持开启小米汽车的哨兵模式，以确保车辆安全。如果有人尝试抠车标，哨兵模式将能够清晰地记录下相关行为。此外，他还提到，考虑到当前的金价以及车辆维修成本，抠车标的行为可能并不划算，甚至可能触犯法律。

据了解，小米SU7Ultra量产版已经在全国42个城市的112家门店正式开放静态品鉴。该车型自去年10月底开启预订以来，一直备受关注。其零百加速仅需1.98秒，最大马力达到1548匹，设计最高时速为350公里/小时，旨在成为地表最快的四门量产车。

小米SU7Ultra的预售价为81.49万元，意向金为1万元。预计该车型将于3月底与小米15Ultra一同发布。据雷军透露，小米SU7Ultra的全年销量目标为1万台。

此次小米SU7Ultra量产版车标引发的热议，不仅展示了小米在汽车领域的创新实力，也体现了消费者对高品质、个性化汽车产品的需求与期待。

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