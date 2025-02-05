Apple 推出 Invites，一款用于创建自定义邀请的新应用

站长之家(ChinaZ.com) 2月5日 消息:苹果周二发布了一款名为“Invites”的全新应用，旨在为用户提供一站式活动邀请和策划解决方案。通过 Invites，用户可以在 iPhone 上轻松创建和分享自定义邀请函、管理活动回复、策划共享相册，甚至为活动定制配乐。这一发布标志着苹果再次通过“Sherlocking”策略，将流行第三方应用的功能整合到自己的生态系统中。

要使用 Invites 创建邀请，用户需要订阅 iCloud++，但任何人都可以回复邀请，无论是否拥有 Apple 账户或设备。这一设计确保了广泛的兼容性，同时进一步巩固了苹果生态系统的吸引力。

来源：苹果

Invites 的功能与 Partiful 等热门邀请应用高度相似。Partiful 曾被评为 Google Play2024年最佳应用程序，其开发团队已对苹果的 Invites 提出批评，暗示其抄袭了 Partiful 的核心功能。此外，Invites 还将与 Posh、Evite、Paperless Post 和 Sendo Invitations 等竞争对手展开直接竞争。

Invites 的亮点在于其深度整合了苹果的现有服务。用户可以从个人图库或应用内置图库中选择照片创建邀请函，并利用地图和天气功能为来宾提供路线和天气预报。参与者还可以通过共享相册贡献照片和视频，保存活动回忆。对于 Apple Music 订阅者，协作播放列表功能允许用户为活动创建专属配乐，来宾可以直接从邀请函中访问。

此外，Invites 还充分利用了苹果的最新创新技术。用户可以通过 Image Playground 制作原创邀请图片，或使用 Apple Intelligence 的写作工具撰写个性化的邀请函。主持人可以轻松管理活动、分享邀请链接并查看回复，同时选择在邀请预览中显示哪些详细信息。来宾则可以通过应用或网页查看和回复邀请，并控制其信息的可见性。

苹果全球应用和 iCloud 产品营销高级总监 Brent Chiu-Watson 表示:“Apple Invites 让活动从邀请发出的那一刻起就变得生动有趣，用户即使聚在一起后也可以分享永恒的回忆。Invites 整合了用户在 iPhone、iCloud 和 Apple Music 中已经熟悉和喜爱的功能，让策划特殊活动变得轻松。”

Apple Invites 现已在 App Store 上免费提供，支持所有运行 iOS18或更高版本的 iPhone 机型，用户也可以通过 icloud.com/invites 在网页端访问。随着 Invites 的推出，苹果再次展示了其通过生态系统整合和创新技术重塑用户体验的能力。

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