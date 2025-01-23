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三星 Galaxy S25 Ultra 发布 尝鲜价 10199 元起

2025-01-23 08:42 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月23日 消息:在今日的三星 Galaxy 全球新品发布会上，备受瞩目的三星 Galaxy S25Ultra 手机正式亮相。这款旗舰机型搭载了高通骁龙8至尊版 For Galaxy 处理器，提供12GB 和16GB 两种 RAM 配置，以及256GB、512GB 和1TB 的存储空间选择。

目前公布的尝鲜价分别为:12GB RAM +256GB 存储空间售价10199元;12GB RAM +512GB 存储空间售价11199元;16GB RAM +1TB 存储空间售价13699元。最终的建议零售价将在2月11日的中国发布会上公布，届时多退少补。

在外观设计上，Galaxy S25Ultra 的尺寸为77.6×162.8×8.2毫米，官方称其为“史上最薄的 S 系列机型”，机身边框相比上一代 S24Ultra 窄了15%，重量为218克，并具备 IP68级防水性能。

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屏幕方面，该机配备了一块6.9英寸 QHD+ 第二代动态 AMOLED 显示屏，支持120Hz 自适应刷新率（1~120Hz），并搭载视觉增强技术 VisionBooster 和自适应色调技术，确保在不同光线环境下都能提供出色的视觉体验。

性能方面，Galaxy S25Ultra 搭载的高通骁龙8至尊版 For Galaxy 处理器在 NPU、CPU 和 GPU 性能上分别提升了40%、37% 和30%。机身内部配备了更大的均热板，散热面积相比上一代 S24Ultra 增大40%，相比 Galaxy S25和 S25+ 大了15%。此外，该机还内置5000毫安时电池，支持12GB 和16GB 的 RAM 配置。

影像系统是 Galaxy S25Ultra 的一大亮点。后置摄像头包括50MP 超广角镜头（F1.9光圈，FOV120°）、200MP 广角主摄(光学防抖，F1.7光圈，FOV85°)、50MP 长焦镜头(5倍光学变焦，光学防抖，F3.4光圈，FOV22°)和10MP 长焦镜头(3倍光学变焦，光学防抖，F2.4光圈，FOV36°)。前置摄像头为12MP(F2.2光圈，FOV80°)。

借助 AI 技术，该机支持夜拍视频、10-Bit HDR 视频录制，并实现了“音频橡皮擦”、“虚拟光圈”、“生成式编辑”和“智绘人像”等创新功能。

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