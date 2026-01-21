首页 > 原创 > 关键词  > REDMI最新资讯  > 正文

REDMI Turbo 5 Max首销送5年电池保 健康度低于80%免费换

2026-01-21 11:39 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月21日 消息:今日，雷军在微博上正式宣布，即将于本月发布的中端新机REDMI Turbo5Max将首发搭载9000mAh的小米金沙江电池，这是迄今为止小米手机中容量最大的电池，能量密度高达894Wh/L，同时支持1600次长循环，首销期间还赠送五年电池保服务。

若五年内系统电池健康度低于80%，官方将免费为用户更换新电池，这也是小米首款提供如此长期电池保障政策的手机产品。

此前，在续航耐力赛直播中，REDMI Turbo5Max凭借出色的续航表现，以11小时10分钟的续航成绩力压群雄，甚至超越了友商搭载10000mAh电池的机型。雷军转发直播结果时难掩兴奋，直言“Turbo5Max续航真强!”

除了强大的续航能力，REDMI Turbo5Max在性能方面同样不容小觑。该机全球首发联发科天玑9500s芯片，这款芯片由REDMI与联发科技联合定义，采用3nm先进工艺制程，拥有第二代全大核领先架构和29MB的CPU缓存与系统缓存，晶体管总规模接近300亿。其八核CPU由1颗超大核mailto:Cortex-X925@3.73GHz、3颗超大核mailto:Cortex-X4@3.3GHz以及4颗大核mailto:Cortex-A720@2.4GHz构成，性能全面看齐旗舰机型，断档领先同级20MB级规模的芯片。

在GPU方面，REDMI Turbo5Max搭载了Immortalis-G925旗舰12核GPU，主频高达1.61GHz，并支持天玑OMM追光引擎。这一配置使得手机能够实现树叶、头发等细节的逼真光影渲染，呈现出PC级的光追游戏效果，为用户带来极致的游戏体验。

