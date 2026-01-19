首页 > 原创 > 关键词  > iQOO15Ultra最新资讯  > 正文

iQOO 15 Ultra官宣将于2月初发布

2026-01-19

站长之家(ChinaZ.com) 1月19日 消息:iQOO正式宣布，其2026年首款性能Ultra旗舰机型——iQOO15Ultra将于2月初亮相，目前该机已在各大电商平台开启预约通道。

iQOO产品经理戈蓝透露，iQOO15Ultra专为极致玩家量身打造，深刻理解他们对游戏体验的严苛要求:无论是0.1秒延迟带来的焦虑，还是对微操精准度的极致追求;无论是希望每一帧直播画面都尽善尽美的执念，还是对游戏文化纯粹的热爱，这款手机都能完美契合。

作为行业首个性能Ultra旗舰，iQOO15Ultra并非简单的迭代或升级，而是历经7年技术沉淀与探索的重构之作。它重新定义了性能想象、操控极限、游戏直播体验以及科技美学设计，让当前一代芯片释放出超越预期的强劲性能，堪称献给极致玩家的四份完美答卷。

戈蓝形象地描述，握持iQOO15Ultra时，不仅外观令人眼前一亮，其强悍性能更如量身定制般得心应手，仿佛齐天大圣握住金箍棒，助力玩家实现“人机合一”的心流状态，完全沉浸于纯粹的反应与操控之中。

据内部爆料，iQOO15Ultra在硬件配置上同样诚意满满。该机内置主动散热风扇，采用行业最大尺寸、最高散热效率的设计，并配备完整的进出风口系统，通过冷热空气高效交换，确保Soc热量迅速排出，从而让性能释放更加充分且持久。屏幕方面，它搭载6.85英寸2K三星直屏，为用户带来极致的视觉享受;影像系统上，后置索尼5000万像素3倍潜望长焦镜头，满足用户对远距离拍摄的需求;性能核心则搭载高通第五代骁龙8至尊版旗舰平台，确保流畅运行各类大型应用与游戏;电池容量更是突破7000mAh大关，为长时间使用提供坚实保障。

