AI日报：京东上线AI年货地图；支付宝首发ACT协议；谷歌Veo 3.1重磅升级

1、京东上线“AI年货地图”，智能分仓让年货配送提速14%，单量暴增389%

文章介绍了京东推出的“AI年货地图”系统，该系统利用大数据和人工智能技术优化年货供应链，提升配送效率并带动商家销量增长。

【AiBase提要:】 🛒 AI年货地图通过大数据预测和智能决策优化商品部署 📦 系统动态指导商家将商品前置至离消费者最近的仓库 📈 广东厨具品牌接入后订单量激增389%

2、谷歌Veo 3.1重磅升级！多图参考一致性拉满+原生竖版+4K超分

谷歌Veo 3.1的更新在一致性、适配性和画质方面实现了重大突破，为AI视频创作提供了更强大的工具支持。

【AiBase提要:】 🖼️ 优化“Ingredients to Video”功能，提升人物、物体、纹理与背景的一致性。 📱 支持原生竖版输出，适配短视频平台。 📹 提供专业级4K超分能力，满足高保真制作需求。

3、支付宝首发ACT协议，打造中国首个AI智能体商业协同标准，支付安全与自动化体验兼得

文章介绍了支付宝推出的ACT协议，旨在解决AI智能体在跨平台执行任务时的效率和可信问题。该协议通过四大基础设施标准确保AI操作的安全性和可控性，并强调用户授权的重要性。同时，支付宝邀请多方参与ACT生态，构建一个值得信赖的商业信任网络。

【AiBase提要:】 ✅ 解决AI应用碎片化问题，定义四大基础设施标准 🔐 确保用户资金操作始终以明确授权为前提 🌐 支付宝邀请多方加入ACT生态，构建商业信任网络

4、Claude Code两大更新震撼来袭：MCP工具搜索+Tab键智能补充，AI开发效率飙升！

Claude Code的两大更新显著提升了AI开发效率，MCP工具搜索解决了上下文膨胀问题，而Tab键补充信息则增强了人机协作的灵活性。

【AiBase提要:】 🧠 MCP工具搜索功能通过懒加载机制，减少上下文占用并提升工具管理效率。 ↹ Tab键补充信息功能优化提示交互，提高开发效率和用户体验。 🚀 Claude Code的更新展示了AI工具在高效性和用户友好性上的持续进步。

5、谷歌重磅推出 TranslateGemma 翻译模型，手机也能轻松驾驭

谷歌推出TranslateGemma翻译模型系列，基于Gemma3架构，提供多种参数规模，支持55种语言翻译及图像翻译，性能显著提升，适用于不同场景的用户需求。

【AiBase提要:】 🧠 TranslateGemma基于Gemma3架构，提供3种参数规模，支持55种核心语言翻译及多模态图像翻译能力。 🚀 12B版本在WMT24++基准测试中超越27B基线模型，性能飞跃，算力需求降低一半。 📱 4B模型性能接近12B模型，适合移动设备和边缘计算环境，提升日常使用体验。

6、腾讯「上头蛙」低调开测，人人都能当 AI 剧本杀操盘手

腾讯推出的AI互动小程序「上头蛙」以独特的分支剧情设计吸引年轻用户，强调互动性和参与感，同时通过多样化的题材和便捷的操作降低使用门槛，为微信生态注入新的活力。

【AiBase提要:】 🎮 通过分支剧情让用户成为故事的“操盘手”，增强互动体验。 🎭 涵盖悬疑、恐怖等多样化题材，满足年轻用户兴趣。 🔄 简化操作和分享机制，便于社交传播和用户留存。

7、腾讯混元3D Studio1.2开启公测:新增笔刷交互与八视图生成，3D 建模更精准

腾讯混元3D Studio 1.2版本正式升级并开放公测，新增了笔刷交互功能和八视图生成能力，显著提升了3D建模的专业性和精准度。

【AiBase提要:】 🖌️ 交互升级 :推出 PartGen1.5，支持笔刷交互拆分与高分辨率细节保留，让3D 组件生成实现专业级可控。 📸 视角突破 :基模升级至3.1版本，支持 最高 八视图多角度图像输入，大幅提升了3D 模型生成的结构准确性。 🎨 质感优化 :重构渲染管线，提升了3D 纹理颜色的还原度与几何细节，使生成结果更接近雕刻级品质。 详情链接:https://3d.hunyuan.tencent.com/studio

8、OpenAI 发布 GPT-5.2-Codex 编程模型，API 正式开放

OpenAI 发布了性能最强的代理式编程模型 GPT-5.2-Codex，并开放 API 接入。该模型针对复杂软件开发任务优化，能够自主处理工程任务，同时在安全性方面表现突出，能识别代码库中的潜在风险。目前，GPT-5.2-Codex 已集成至多个主流开发工具中，展现出强大的长周期任务处理能力。

【AiBase提要:】 🚀 GPT-5.2-Codex 作为代理式编程模型，可自主完成复杂系统构建任务。 🛠️ 模型已集成至 Cursor、GitHub 等主流开发工具中，开发者可直接调用。 🔐 安全性提升，具备顶级代码网络安全检测能力，能识别潜在风险。

