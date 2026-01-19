AI日报：蚂蚁百灵发布 Ling Studio；飞书联手安克创新推AI录音豆；ChatGPT 官宣引入广告

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、蚂蚁百灵发布 Ling Studio：官方大模型 Web 交互平台正式上线

蚂蚁百灵大模型推出了全新的官方 Web 交互平台 Ling Studio，为开发者和 AI 爱好者提供了便捷的模型探索空间。该平台提供每日50万个免费 Token，支持多种模型切换，并集成了原生联网搜索工具、系统提示词定制及 API 接口，未来还将推出文件对话、AI 图像生成等功能，致力于打造全能型的 AI 交互中枢。

【AiBase提要:】 🧠 Ling-1T：追求极致响应速度的模型 🧩 Ring-1T：擅长处理逻辑难题的复杂推理模型 📷 Ming-flash-omni-Preview：具备图片和音频双重识别能力的模型

2、10 克“AI录音豆”来了！飞书联手安克创新推出无感佩戴智能录音设备，会议纪要自动生成并直连知识库

飞书与安克创新合作推出的“AI录音豆”，这是一款轻巧且具备强大AI功能的智能录音设备。它能够实时生成字幕，并在会后自动输出结构化纪要，同时将内容同步至飞书知识库，提升工作效率。

【AiBase提要:】 📌 AI录音豆采用微型设计，便于佩戴，实现无感智能交互。 💡 支持实时生成字幕和结构化纪要，提升会议效率。 🔄 内容可同步至飞书知识库，便于快速检索与二次创作。

3、ChatGPT 官宣引入广告：开启“搜索式”变现，免费用户将率先体验

OpenAI宣布将在ChatGPT免费版和新推出的“ChatGPT Go”层级中测试广告，标志着其从纯订阅模式向“订阅+广告”混合模式的转型。广告将以更自然、更具交互性的方式呈现，并且不会影响AI回答的客观性。付费用户将继续享受无广告体验。

【AiBase提要:】 📢 测试开启: OpenAI 将在美区 ChatGPT 免费版及 Go 版测试广告，广告将以对话关联的形式出现在回答底部。 🔒 隐私底线: 官方承诺不会向广告商出售对话数据，且对话内容不会被广告意图所左右，确保回答的独立性。 💎 付费免扰: ChatGPT Plus、Business 及 Enterprise 等高级订阅账户将保持完全无广告状态。

4、谷歌扩大 AI 视频工具 Flow 访问权限：支持竖屏与 8 秒 4K 生成

谷歌扩大 AI 视频工具 Flow 的访问权限，新增竖屏视频支持，并集成音频与图像生成功能，提升视频创作效率。

【AiBase提要:】 🎥 Flow 工具现已全面开放给商务、企业及教育版 Workspace 用户 🎞️ 支持竖屏视频和 8 秒 4K 视频生成 🔊 集成音频支持与图像生成器 Nano Banana Pro

5、英伟达发布 PersonaPlex-7B-v1:重塑实时语音交互的“全双工”黑科技

英伟达研究团队发布了名为 PersonaPlex-7B-v1 的全双工语音对语音对话模型，该模型通过端到端的 Transformer 架构实现了更接近真人的自然对话体验，支持实时语音流处理、深度个性化控制以及更高的对话流畅度和任务达成率。

【AiBase提要:】 🎙️ 全双工交互: PersonaPlex-7B-v1 支持实时语音流处理，允许用户在 AI 说话时随时插话或重叠对话，实现极速响应。 🧠 单模型架构: 舍弃了繁琐的插件式管道，采用单一 Transformer 结构同步预测文本和语音标记，从底层提升对话自然度。 🎭 深度个性化: 支持高达200token 的系统提示词及特定的语音嵌入，可灵活定制 AI 的角色性格、业务知识及情感音色。 详情链接:https://research.nvidia.com/labs/adlr/personaplex/

6、国内首个AI原生游戏玩法落地！《超自然行动组》上线“AI大模型挑战”，千万玩家可与AI共演剧情

《超自然行动组》上线‘AI大模型挑战’玩法，标志着AI原生游戏从概念走向规模化落地，通过深度嵌入任务系统与剧情引擎，实现了玩家与AI的实时互动和动态剧情生成，展现了AI在游戏领域的巨大潜力。

【AiBase提要:】 🧠 AI大模型深度嵌入游戏核心玩法，实现剧情动态生成与玩家实时互动。 🎮 首次在高DAU游戏中实现AI原生玩法，展现工程稳定性与用户体验一致性。 🚀 为未来游戏类型扩展提供新方向，推动AI与游戏深度融合的创新尝试。

7、OpenAI 密谋网页版重大升级:代号 Salute 与内联编辑功能曝光

OpenAI 正在对 ChatGPT 网页版进行新一轮内部测试，预计推出增强功能，包括任务管理、本地服务优化及开发者工具改进。

【AiBase提要:】 🧠 代号 Salute 的任务管理功能允许用户创建包含文件上传的任务并实时追踪进度。 🗺️ Preferred Model 标识暗示 ChatGPT 将优化本地商家、餐厅和酒店的查询结果。 🛠️ 开发者将获得安全隧道和内联编辑功能，提升代码和公式修改的便捷性。

8、OpenAI推出平价订阅计划“ChatGPT Go”：每月仅8美元，即可畅享GPT-5.2 Instant无限使用，但免费版与Go版即将插入广告

OpenAI推出平价订阅计划ChatGPT Go，每月仅需8美元即可享受高级AI功能，同时免费版与Go版将测试插入广告。该计划旨在降低AI使用门槛，扩大用户基数，并通过广告补充收入，改善公司财务状况。

【AiBase提要:】 🧠 ChatGPT Go每月8美元，提供更高级的AI功能和无限使用GPT-5.2 Instant 📢 免费版与Go版将测试插入广告，但核心回答质量不受影响 💰 OpenAI通过低价订阅和广告补充收入，寻求多元化营收

