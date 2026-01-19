首页 > 原创 > 关键词  > AI最新资讯  > 正文

AI日报：蚂蚁百灵发布 Ling Studio；飞书联手安克创新推AI录音豆；ChatGPT 官宣引入广告

2026-01-19 15:30 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://app.aibase.com/zh

1、蚂蚁百灵发布 Ling Studio：官方大模型 Web 交互平台正式上线

蚂蚁百灵大模型推出了全新的官方 Web 交互平台 Ling Studio，为开发者和 AI 爱好者提供了便捷的模型探索空间。该平台提供每日50万个免费 Token，支持多种模型切换，并集成了原生联网搜索工具、系统提示词定制及 API 接口，未来还将推出文件对话、AI 图像生成等功能，致力于打造全能型的 AI 交互中枢。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 Ling-1T：追求极致响应速度的模型

🧩 Ring-1T：擅长处理逻辑难题的复杂推理模型

📷 Ming-flash-omni-Preview：具备图片和音频双重识别能力的模型

2、10 克“AI录音豆”来了！飞书联手安克创新推出无感佩戴智能录音设备，会议纪要自动生成并直连知识库

飞书与安克创新合作推出的“AI录音豆”，这是一款轻巧且具备强大AI功能的智能录音设备。它能够实时生成字幕，并在会后自动输出结构化纪要，同时将内容同步至飞书知识库，提升工作效率。

image.png

【AiBase提要:】

📌 AI录音豆采用微型设计，便于佩戴，实现无感智能交互。

💡 支持实时生成字幕和结构化纪要，提升会议效率。

🔄 内容可同步至飞书知识库，便于快速检索与二次创作。

3、ChatGPT 官宣引入广告：开启“搜索式”变现，免费用户将率先体验

OpenAI宣布将在ChatGPT免费版和新推出的“ChatGPT Go”层级中测试广告，标志着其从纯订阅模式向“订阅+广告”混合模式的转型。广告将以更自然、更具交互性的方式呈现，并且不会影响AI回答的客观性。付费用户将继续享受无广告体验。

image.png

【AiBase提要:】

📢 测试开启: OpenAI 将在美区 ChatGPT 免费版及 Go 版测试广告，广告将以对话关联的形式出现在回答底部。

🔒 隐私底线: 官方承诺不会向广告商出售对话数据，且对话内容不会被广告意图所左右，确保回答的独立性。

💎 付费免扰: ChatGPT Plus、Business 及 Enterprise 等高级订阅账户将保持完全无广告状态。

4、谷歌扩大 AI 视频工具 Flow 访问权限：支持竖屏与 8 秒 4K 生成

谷歌扩大 AI 视频工具 Flow 的访问权限，新增竖屏视频支持，并集成音频与图像生成功能，提升视频创作效率。

【AiBase提要:】

🎥 Flow 工具现已全面开放给商务、企业及教育版 Workspace 用户

🎞️ 支持竖屏视频和 8 秒 4K 视频生成

🔊 集成音频支持与图像生成器 Nano Banana Pro

5、英伟达发布 PersonaPlex-7B-v1:重塑实时语音交互的“全双工”黑科技

英伟达研究团队发布了名为 PersonaPlex-7B-v1 的全双工语音对语音对话模型，该模型通过端到端的 Transformer 架构实现了更接近真人的自然对话体验，支持实时语音流处理、深度个性化控制以及更高的对话流畅度和任务达成率。

image.png

【AiBase提要:】

🎙️ 全双工交互: PersonaPlex-7B-v1 支持实时语音流处理，允许用户在 AI 说话时随时插话或重叠对话，实现极速响应。

🧠 单模型架构: 舍弃了繁琐的插件式管道，采用单一 Transformer 结构同步预测文本和语音标记，从底层提升对话自然度。

🎭 深度个性化: 支持高达200token 的系统提示词及特定的语音嵌入，可灵活定制 AI 的角色性格、业务知识及情感音色。

详情链接:https://research.nvidia.com/labs/adlr/personaplex/

6、国内首个AI原生游戏玩法落地！《超自然行动组》上线“AI大模型挑战”，千万玩家可与AI共演剧情

《超自然行动组》上线‘AI大模型挑战’玩法，标志着AI原生游戏从概念走向规模化落地，通过深度嵌入任务系统与剧情引擎，实现了玩家与AI的实时互动和动态剧情生成，展现了AI在游戏领域的巨大潜力。

【AiBase提要:】

🧠 AI大模型深度嵌入游戏核心玩法，实现剧情动态生成与玩家实时互动。

🎮 首次在高DAU游戏中实现AI原生玩法，展现工程稳定性与用户体验一致性。

🚀 为未来游戏类型扩展提供新方向，推动AI与游戏深度融合的创新尝试。

7、OpenAI 密谋网页版重大升级:代号 Salute 与内联编辑功能曝光

OpenAI 正在对 ChatGPT 网页版进行新一轮内部测试，预计推出增强功能，包括任务管理、本地服务优化及开发者工具改进。

【AiBase提要:】

🧠 代号 Salute 的任务管理功能允许用户创建包含文件上传的任务并实时追踪进度。

🗺️ Preferred Model 标识暗示 ChatGPT 将优化本地商家、餐厅和酒店的查询结果。

🛠️ 开发者将获得安全隧道和内联编辑功能，提升代码和公式修改的便捷性。

8、OpenAI推出平价订阅计划“ChatGPT Go”：每月仅8美元，即可畅享GPT-5.2 Instant无限使用，但免费版与Go版即将插入广告

OpenAI推出平价订阅计划ChatGPT Go，每月仅需8美元即可享受高级AI功能，同时免费版与Go版将测试插入广告。该计划旨在降低AI使用门槛，扩大用户基数，并通过广告补充收入，改善公司财务状况。

【AiBase提要:】

🧠 ChatGPT Go每月8美元，提供更高级的AI功能和无限使用GPT-5.2 Instant

📢 免费版与Go版将测试插入广告，但核心回答质量不受影响

💰 OpenAI通过低价订阅和广告补充收入，寻求多元化营收

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 生态繁荣，开发先行：麒麟开发者面板为开发者打造“全能工作站”

    麒麟软件近日推出“麒麟开发者面板”，这是一款专为开发人员打造的一站式开发辅助工具。它提供可视化系统状态监控、一站式开发环境配置、项目级开发沙盒环境以及专业的开发辅助工具集。该工具将环境搭建、依赖配置等耗时难题转化为“一键操作”，旨在降低开发门槛、提升开发效率，助力开发者专注创新。目前该面板已上架软件商店，适用于银河麒麟桌面操作系统V10 SP1 2403及以上版本。

    ​开发者工具 ​系统监控 ​开发效率

  • 第五届AIGC开发者大会圆满落幕：Vibe Coding创作者经济正式来临

    1月17日，第五届AIGC开发者大会（ACDC2026）在北京圆满落幕。大会正式提出2026年将成为“Vibe Coding创作者经济”元年，标志着以自然语言、低代码为核心的内容生产新范式已到来，预计将开启万亿级市场。大会还发布了AIGCLINK开发者基金、芯片适配联盟等一系列覆盖资金、算力的实质性举措，系统性破解产业规模化落地瓶颈。大会的成功举办，表明我国AIGC产业的发展重点已全面转向生态构建与价值实现，正式开启以Vibe Coding为代表的全新阶段。

    ​AIGC开发者大会 ​Vibe ​Coding

  • AI日报：千问Qwen3-VL双子星开源；腾讯内测“上头蛙”AI互动故事小程序；小鹏祭出“物理世界大模型”

    本期AI日报聚焦多领域进展：阿里开源Qwen3-VL多模态检索模型，腾讯推出AI互动故事小程序“上头蛙”，小鹏发布第二代VLA模型剑指L4智驾。MiniMax港股上市首日暴涨42%，高德世界模型登顶国际榜单。阿里千问下载量突破7亿，单月击败Meta、OpenAI总和。谷歌Gmail引入AI专属收件箱与自然语言搜索，马斯克xAI进军“氛围编程”推Grok Build。

    ​AI ​多模态检索 ​开源模型

  • AI日报：阿里云推多模态交互开发套件；智谱AI港股首日上市；混元发布 HY-Motion1.0开源3D 角色动画生成模型

    阿里云发布多模态交互开发套件，集成通义千问、万相、百聆三大模型，赋能智能硬件。腾讯混元推出开源3D角色动画生成模型HY-Motion 1.0，助力游戏与动画制作。智谱AI在港上市，募资43亿港元，加速商业化落地。抖音在深圳南山设立第二总部，聚焦AI与泛视频研发。OpenAI推出ChatGPT Health，强化健康数据管理与隐私保护。法拉第未来宣布进军具身智能机器人领域，推动汽车与机器人业务协同。蚂蚁阿福月活超3000万，AI健康赛道进入中美竞速新阶段。MiroThinker 1.5以300亿参数实现媲美万亿模型的性能，显著降低推理成本。

    ​AI开发套件 ​多模态交互 ​智能硬件

  • AI日报：字节发布扣子 2.0；阿里上线AIGC设计平台“呜哩”；阶跃星辰发布AI桌面伙伴Windows版

    本期AI日报聚焦多领域AI新动态：字节跳动发布AI Agent平台“扣子2.0”，提升智能体在办公、计划执行及云端开发能力；阿里上线AIGC设计平台“呜噜”，助力内容创作；阶跃星辰推出AI桌面伴侣Windows版，优化办公体验；蚂蚁阿福升级PC端，为医生提供高效文献搜索与诊疗支持；智谱AI开源GLM-4.7-Flash模型，性能领先且适合本地部署；阿里云发布“AI就绪数据库”Lakebase，推动数据驱动智能决策；新华都发布“麦点AI智能体矩阵”，深耕快消品AI营销；钉钉推出AI差旅新功能，简化报销流程，提升效率。

    ​AI ​Agent ​字节跳动

  • AI日报：实时世界模型 PixVerse R1发布；Vidu发布AI一键生成MV功能；可灵AI ARR达2.4亿美元

    本期AI日报聚焦多项AI领域突破：爱诗科技发布全球首个通用实时世界模型PixVerse R1，实现虚拟世界实时交互；Vidu推出AI一键生成MV功能，打造“虚拟制片厂”；MiniMax发布编程智能体基准测试OctoCodingBench；快手可灵AI年化收入达2.4亿美元；智谱联合华为开源多模态模型GLM-Image，全链路跑通国产芯片；百川智能发布医疗大模型Baichuan-M3；谷歌重构电商未来，推出Agentic AI购物系统；谷歌开源医疗AI模型MedGemma 1.5与语音识别模型MedASR。

    ​AI ​世界模型 ​实时交互

  • AI日报：京东上线AI年货地图；支付宝首发ACT协议；谷歌Veo 3.1重磅升级

    本期AI日报涵盖多个领域进展：京东推出“AI年货地图”优化供应链，配送提速14%；谷歌Veo 3.1升级，提升视频生成一致性与画质；支付宝发布ACT协议，打造AI智能体商业协同标准；Claude Code更新MCP工具搜索与Tab键智能补充，提升开发效率；谷歌推出轻量化翻译模型TranslateGemma，支持55种语言；腾讯上线AI互动小程序“上头蛙”，降低创作门槛；混元3D Studio 1.2新增笔刷交互与八视图�

    ​AI ​大数据 ​供应链优化

  • AI日报：小米MiMo充值功能上线；美图秀秀登顶AI影像出海标杆；MiniMax推“专家Agent”桌面端

    《AI日报》栏目聚焦人工智能领域动态。小米开源大模型MiMo V2Flash API上线充值功能，即将开启付费模式，同时赠送免费额度。美图秀秀凭借“AI闪光灯”等功能入选年度AI产品榜，成为国产AI全球化典范。MiniMax推出桌面端“专家Agent”，打造AI原生工作台，用户可定制高阶助手。月之暗面将推出新一代万亿参数Kimi大模型，已在企业用户中内测。快手下可灵AI视频工具2025年收入达1.4亿美元，月活突破1200万。OpenAI在ChatGPT上线“年龄预测”功能，严控未成年人接触不当内容。DeepSeek新架构“MODEL1”代码曝光，或为下一代旗舰模型。Medeo AI海外发布新版，支持自然语言动态编辑视频。

    ​AI日报 ​小米MiMo ​大模型充值

  • AI日报：阅文、中文在线推AI全栈工具;陌陌甜甜圈上线;OpenAI收购医疗初创公司Torch

    本期AI日报聚焦行业热点：OpenAI以约1亿美元收购医疗初创公司Torch，深化智能健康布局；Google Nano Banana Pro模型两月生成百亿图片，展现强大创意控制力；陌陌上线“甜甜圈”AI恋爱应用，瞄准Z世代情感陪伴需求；AI短剧工具井喷，阅文、中文在线等平台推动行业变革；Anthropic推出医疗合规AI助手Claude，赋能医患双方；谷歌Android XR眼镜应用曝光，支持3K视频与Gemini端侧对话；Adobe Firefly集成GPT-Image 1.5，开启不限量生成模式；Anthropic推出Cowork工具，降低AI代理使用门槛，让非技术用户也能高效处理复杂任务。

    ​AI ​医疗健康 ​OpenAI

  • 京东京造第二批AI玩具全新上线：全年龄段覆盖 搭载JoyInside大模型

    京东京造1月19日上线第二批自研AI玩具，覆盖全年龄段用户需求。接入JoyInside智能系统的硬件产品，平均对话轮次增长超120%。多款产品上线后迅速售罄且退货率极低，市场反响热烈。在原有儿童陪伴玩具基础上，此次拓展了产品线，推出针对年轻人和老年人的AI玩具，包括专为银发人群设计的“唠唠鹦”，以及面向年轻人的“球球”和“墨墨”。“唠唠鹦”内置方言、养生知识、戏曲、评书等内容，并提供紧急呼救、健康服务联动、子女日志同步等守护功能。针对年轻人的产品则以情绪感知和善解人意为特点，能主动提供安慰与陪伴。

    ​京东京造 ​AI玩具 ​JoyInside智能系统

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM