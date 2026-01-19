本月发布！REDMI Turbo 5 Max首发9000mAh小米金沙江电池

站长之家（ChinaZ.com）1月19日 消息:REDMI官方正式宣布，旗下新品Turbo5Max将配备高达9000mAh的超大容量电池，这也是小米迄今为止推出的最大容量金沙江电池，即便在重度使用场景下，也能确保用户全天候无忧使用。

这块电池不仅容量惊人，更拥有894Wh/L的小米史上最大能量密度，含硅量高达16%，为高性能的持续释放提供了坚实保障。然而，REDMI Turbo5Max的惊喜远不止于此。该机还首发搭载了全新的天玑9500s旗舰平台，这颗芯片由REDMI与联发科携手定义，旨在将REDMI Turbo系列打造成2.5K价位段的满血性能旗舰。

天玑9500s基于先进的3nm工艺打造，采用第二代全大核CPU架构。其八核CPU由1颗主频高达3.73GHz的Cortex-X925超大核、3颗3.3GHz的Cortex-X4超大核以及4颗2.4GHz的Cortex-A720大核组成。这种全大核布局彻底摒弃了传统大小核架构中大核闲置、小核吃力的效率浪费问题，确保在重载场景下性能输出更加稳定。

在GPU方面，天玑9500s同样表现出色。它搭载了Immortalis-G925旗舰12核GPU，主频达到1.61GHz，并支持天玑OMM追光引擎。这一技术通过降低多边形渲染数量，在不增加硬件负载的前提下，实现了树叶、头发等细节的逼真光影渲染，为用户带来了PC级的光追游戏效果。

小米集团总裁卢伟冰对Turbo5Max寄予厚望，他表示，这款新品将以Max的性能暴力拉高中端性能门槛，预示着2026年中端性能之战将开局即终局。据悉，REDMI Turbo5Max将于本月正式亮相，届时将为用户带来更多惊喜。

