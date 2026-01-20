首页 > 原创 > 关键词  > AI最新资讯  > 正文

AI日报：字节发布扣子 2.0；阿里上线AIGC设计平台“呜哩”；阶跃星辰发布AI桌面伙伴Windows版

2026-01-20 15:59 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、字节跳动发布全新 AI Agent 平台扣子 2.0，Agent Skills功能引关注

字节跳动发布全新AI Agent平台扣子2.0，通过Agent Skills、Agent Plan和扣子编程等功能，显著提升了AI智能体在职场办公、长期计划执行及云端开发方面的能力，为用户提供更高效、智能化的服务。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 Agent Skills功能将场景最佳实践与工具深度封装，提升AI生成内容的转化率。

📅 Agent Plan功能实现长期任务自主执行，跨越数月时间持续完成复杂目标。

💻 扣子编程提供一站式自然语言对话开发环境，降低AI应用落地门槛。

详情链接:https://www.coze.cn/skills

2、阿里低调上线 AIGC 设计平台“呜哩”，通义千问图像模型全家桶加持

阿里低调上线AIGC设计平台“呜哩”，利用通义千问图像模型全家桶，为内容创作者提供高效且多元的创意生成解决方案。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 阿里推出AIGC创意设计平台“呜哩”，集成通义千问图像模型全家桶，提升创作效率。

🎨 平台提供图片生成、视频生成、灵感联想助手等功能，满足多样化需求。

🚀 “呜哩”以高质量生成、快速响应和细节调整为核心，助力内容创作者突破创意瓶颈。

详情链接:https://wuli.art/generate

3、阶跃星辰发布 AI 桌面伙伴 Windows 版，打通 16 款主流办公软件

阶跃星辰发布了其AI桌面伙伴“小跃”的Windows版本，这款产品通过深度融合操作系统，为用户提供更高效的办公体验。它支持跨应用自动化操作，并具备本地化全局记忆功能，确保用户隐私安全。

image.png

【AiBase提要:】

🖥️ Windows版正式亮相：阶跃AI桌面伙伴（小跃）全面登陆Windows平台，以终端智能体形态实时辅助用户处理桌面任务。

🛠️ 跨应用自动化操作：支持通过MCP协议调用Excel、飞书、QQ邮箱等16款主流工具，实现一键式跨软件工作流处理。

🧠 本地化全局记忆：能够自动记录并复盘电脑活动轨迹，所有敏感数据均保存在本地设备，兼顾了工作辅助与隐私安全。

4、蚂蚁阿福升级PC端，面向医生群体上线 DeepSearch功能

蚂蚁阿福升级其PC端并上线DeepSearch功能，旨在为中国医生提供更高效的文献搜索、临床诊疗和科研支持。该功能整合了全球权威医学资源和本土最新指南，帮助医生节省时间精力，提高诊疗质量。同时，蚂蚁阿福在用户端和医生端的双端布局进一步成熟，推动医疗工作的智能化发展。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 蚂蚁阿福PC端升级，推出DeepSearch功能，为医生提供专业服务。

📚 DeepSearch功能整合全球权威医学资源和本土指南，提升诊疗效率。

💡 蚂蚁阿福在用户端和医生端布局成熟，助力医疗工作智能化。

5、30B规格新标杆!智谱AI开源GLM-4.7-Flash，多项测试力压阿里OpenAI

智谱AI开源GLM-4.7-Flash，作为30B规格的最强竞争者，在性能、推理与编码能力上全面领先，同时具备轻量化部署优势，适合本地或私有云环境使用。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 GLM-4.7-Flash采用30B-A3B MoE架构，实现资源占用与处理能力的平衡。

💻 在多项基准测试中表现卓越，超越阿里和OpenAI同类模型。

🔧 支持主流推理框架，便于开发者本地化部署和优化性能。

详情链接:https://huggingface.co/zai-org/GLM-4.7-Flash

6、阿里云PolarDB发布“AI就绪数据库”，Lakebase湖库一体架构让数据直接驱动智能决策

阿里云PolarDB发布“AI就绪数据库”，Lakebase湖库一体架构让数据直接驱动智能决策。文章详细介绍了Lakebase的技术突破和应用场景，展示了其在AI时代的领先地位。

【AiBase提要:】

🧠 Lakebase实现多模态数据统一管理与高效存取

⚙️ AI能力深度嵌入数据库内核，支持库内推理

🚀 定义“AI就绪数据库”四大支柱，推动智能决策

7、新华都发布“麦点AI智能体矩阵”，深耕快消品AI营销，服务五粮液、泸州老窖等头部品牌

新华都发布“麦点AI智能体矩阵”，深耕快消品AI营销，服务五粮液、泸州老窖等头部品牌，推动零售科技的真正价值显现。

【AiBase提要:】

🧠 新华都推出“麦点AI智能体矩阵”，将AI能力产品化、模块化，面向品牌客户开放。

📊 通过自研工具构建智能营销闭环，提升投放效率与转化率。

💼 成功服务于五粮液、泸州老窖等高端快消品巨头，实现精准触达与ROI提升。

8、钉钉推出 AI 差旅新功能，企业和员工双赢，告别报销烦恼

钉钉推出AI差旅新功能，为企业和员工带来便利，降低差旅成本并提高工作效率。

【AiBase提要:】

✈️ AI差旅功能提供智能比价和行程规划，简化报销流程。

🖨️ AI印功能整合设计与印刷流程，提升企业物料效率。

🗣️ AI翻译功能支持音视频实时同传，促进跨国会议沟通。

