vivo X300全新配色好运红发布 售价4299元起

站长之家（ChinaZ.com）1月20日 消息:今日，vivo官方正式推出X300机型全新配色“好运红”，以喜庆的大红色机身设计抢占春节市场。目前，该配色已在vivo商城及各大电商平台开启预售，并将于1月23日正式开售，起售价为4299元。

此次发布的vivo X300好运红延续了旗舰级配置，提供12GB+256GB、16GB+256GB、12GB+512GB及16GB+512GB四种存储版本供消费者选择。外观上，大红色机身设计极具节日氛围，契合春节送礼场景，命名“好运红”更添吉祥寓意。

作为影像旗舰，vivo X300此前于2025年10月全球首发天玑9500芯片，并搭载6.31英寸京东方全面屏，后置蔡司2亿像素主摄、蔡司APO超级长焦LYT-602传感器及5000万像素超广角镜头，配合自研光影算法，针对夜景人像拍摄的三大难点场景提供革命性优化，通过光影重塑技术显著提升成像质量。

续航与充电方面，vivo X300内置6040mAh大容量电池，支持90W有线快充及40W无线充电，同时配备高规格USB3.2接口和IP68/IP69级防尘防水功能，满足用户对旗舰机型的全面需求。

