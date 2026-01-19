阿里健康推出AI医学助手产品“氢离子”

站长之家（ChinaZ.com）1月19日 消息:阿里健康正式宣布推出其自主研发的AI产品“氢离子”，该产品已完成内部测试阶段，现已面向公众开放下载。作为阿里健康在医学大模型领域的首个落地应用，“氢离子”被定位为医生版的GPT，主要服务于临床和科研领域的医生群体。

据介绍，“氢离子”以“低幻觉、高循证”为核心能力，确保所有回答均源自权威出处，并支持一键溯源功能，直接链接至原始信源。这一特性使得“氢离子”致力于成为医疗领域中幻觉率最低的AI助手，为医生提供可靠的信息支持。

在内测阶段，多位医生对“氢离子”给予了高度评价。他们表示，该产品在循证问答、证据整合与分析总结等任务中展现出了极高的准确度，特别是在临床和科研语境下的智能检索以及中英文献研读方面，更加贴合国内医生的工作习惯。

值得注意的是，“氢离子”的产品逻辑与海外备受瞩目的OpenEvidence有相似之处，但在本地化体验上进行了优化，更符合国内医生的需求。业内人士指出，当前国内市场上尚缺乏真正面向专业医生、以循证为基础的垂直领域AI工具。

因此，“氢离子”若能在临床与科研场景中持续验证其实用性与可靠性，将有望填补这一市场空白，成为中国的“OpenEvidence”，为医疗行业带来更加智能、高效的辅助工具。

