首页 > 原创 > 关键词  > 阿里健康最新资讯  > 正文

阿里健康推出AI医学助手产品“氢离子”

2026-01-19 10:48 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月19日 消息:阿里健康正式宣布推出其自主研发的AI产品“氢离子”，该产品已完成内部测试阶段，现已面向公众开放下载。作为阿里健康在医学大模型领域的首个落地应用，“氢离子”被定位为医生版的GPT，主要服务于临床和科研领域的医生群体。

据介绍，“氢离子”以“低幻觉、高循证”为核心能力，确保所有回答均源自权威出处，并支持一键溯源功能，直接链接至原始信源。这一特性使得“氢离子”致力于成为医疗领域中幻觉率最低AI助手，为医生提供可靠的信息支持。

阿里健康推出AI产品氢离子：定位医生版GPT

在内测阶段，多位医生对“氢离子”给予了高度评价。他们表示，该产品在循证问答、证据整合与分析总结等任务中展现出了极高的准确度，特别是在临床和科研语境下的智能检索以及中英文献研读方面，更加贴合国内医生的工作习惯。

值得注意的是，“氢离子”的产品逻辑与海外备受瞩目的OpenEvidence有相似之处，但在本地化体验上进行了优化，更符合国内医生的需求。业内人士指出，当前国内市场上尚缺乏真正面向专业医生、以循证为基础的垂直领域AI工具。

因此，“氢离子”若能在临床与科研场景中持续验证其实用性与可靠性，将有望填补这一市场空白，成为中国的“OpenEvidence”，为医疗行业带来更加智能、高效的辅助工具。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • Kimi即将推出新一代万亿大模型：开源王者刷新 去年已超GPT5

    国产开源大模型即将迎来新一波升级，除了万众期待的DeepSeek V4之外，月之暗面的Kimi也开始招募测试人员了，意味着很快也会上线。 根据Kimi的公告，他们即将开启Kimi新模型API内测计划，已完成「企业认证」的 Kimi 开放平台用户，均可申请。 前不久智谱、Minimax发布新一代模型之前都有招募测试的操作，而且内测没多久就开放了大模型的公开访问及API，随后又进一步开源给社�

    ​开源大模型 ​DeepSeek ​V4

  • 国产全球最强医疗大模型Baichuan-M3发布：已超越GPT-5.2与人类医生

    AI大模型今年会向更专业的方向发起猛攻，除了AI编程之外，AI医疗也成为一大重点，OpenAI刚收购了一个医疗初创公司，Cluade也推出了AI医疗助手。 今天还有一家国产大模型新品也将目光瞄准了医疗，那就是Baichuan-M3，这是知名大佬王小川投资成立的百川智能发布的AI医疗大模型，号称全球最强。 据百川智能介绍，Baichuan-M3 专为医疗场景深度优化，融合海量医学文献、临床指南�

    ​AI医疗 ​Baichuan-M3 ​医疗大模型

  • 千问接入外卖、订票，阿里开打AI生态战

    ​“帮我点一杯美式咖啡”“订一张今晚去上海的机票”，当这些日常需求在千问App里被一句话搞定时，社交平台瞬间被评测刷屏。 用户无需跳转淘宝、支付宝或飞猪，AI直接完成从理解需求、筛选推荐到支付下单的全流程。

    ​AI ​千问App ​阿里生态

  • 京东京造第二批AI玩具全新上线：全年龄段覆盖 搭载JoyInside大模型

    京东京造1月19日上线第二批自研AI玩具，覆盖全年龄段用户需求。接入JoyInside智能系统的硬件产品，平均对话轮次增长超120%。多款产品上线后迅速售罄且退货率极低，市场反响热烈。在原有儿童陪伴玩具基础上，此次拓展了产品线，推出针对年轻人和老年人的AI玩具，包括专为银发人群设计的“唠唠鹦”，以及面向年轻人的“球球”和“墨墨”。“唠唠鹦”内置方言、养生知识、戏曲、评书等内容，并提供紧急呼救、健康服务联动、子女日志同步等守护功能。针对年轻人的产品则以情绪感知和善解人意为特点，能主动提供安慰与陪伴。

    ​京东京造 ​AI玩具 ​JoyInside智能系统

  • 20+大模型与70+智能体调度！李未可AI眼镜定义群体智能新范式

    文章以丹尼尔·卡尼曼的“快与慢”思维系统理论为引，介绍了李未可AI智能眼镜如何将AI融入人类最自然的“看、听、说”交互中。该产品通过“超能李未可”系统，结合自研大模型与多智能体协同的“群体智能”模式，实现了从快速直觉响应到深度理性思考的无缝衔接。它能高效处理实时翻译、信息查询等日常任务，并在需要时启动多专家智能体进行复杂规划与创意生成，致力于成为用户随身、随思、随需的“第二大脑”，让技术回归增强人类感知与创造能力的本质。

    ​行为经济学 ​思考的快与慢 ​人工智能交互设计

  • 抗菌技术+AI触控屏：当贝Air1的「健康音质」能否开启耳机新赛道？

    当贝作为投影仪巨头跨界进入开放式耳机市场，其目标直指行业三大痛点：AI交互体验、音质表现和佩戴舒适度。通过引入触控屏设计，当贝或将耳机仓升级为智能交互中枢，实现状态可视化、AI功能集成和个性化设置，重新定义耳机交互逻辑。音质方面，当贝可能运用定向传声技术和AI智能调音，解决开放式耳机漏音和低频松散问题。佩戴体验上，或采用弧形桥结构、自适应弹性夹力和智能压力分配技术，追求“无感佩戴”。这场由当贝发起的跨界挑战，或将彻底改写开放式耳机的行业规则。

    ​画质与音效 ​AI交互体验 ​音质表现

  • 小米运动健康App接入蚂蚁阿福：支持AI初步健康建议

    小米运动健康App已接入蚂蚁阿福，用户可在睡眠、心率等界面直接点击让阿福分析数据，并获得AI提供的初步健康建议。蚂蚁阿福升级后新增健康陪伴、健康问答、健康服务三大功能，用户可通过首页“健康小日记”模块记录自身健康状况。同时，蚂蚁阿福已接入苹果、华为、vivo等九大品牌智能设备，用户绑定设备即可同步日常健康数据。目前，蚂蚁阿福月活用户已达3000万，用户单日提问量超1000万。

    ​小米运动健康 ​蚂蚁阿福 ​健康数据

  • 逗哥配音3.0发布：AI智能助手与声效革命，打造创作新生态

    近日，国内领先的AI配音平台“逗哥配音”正式推出3.0版本，以“AI Agent”为核心功能，标志着配音创作工具从“工具辅助”迈入“智能协同”新阶段。该平台凭借上千款多语种发音人、AI分角色配音、一键声音转换等创新功能，已吸引包括千万粉丝级创作者在内的广泛用户群体，成为视频、有声内容、教育创作等领域的效率“利器”。智能配音新高度:AI Agent加持，新手秒变专�

    ​AI配音 ​逗哥配音3.0 ​智能协同

  • 实时生成开放世界：新AI模型贴脸开大，游戏研发慌不慌？

    这两天，又有一款全新的AI模型出现了。 虽说如今AI改变各行各业的事情早就屡见不鲜，在游戏业，很多岗位也或多或少已经用上了AI技术，但最近发布的这款AI模型，它真不一样。 这款AI模型名叫PixVerse R1，按官方说法，PixVerse R1是全球首个真正意义上的「实时生成世界模型（Real-time World Model）」。

    ​AI模型 ​游戏行业 ​实时生成

  • 极光祝贺智谱成为全球首家大模型上市公司：继续以全球化消息与认证能力护航 AI 应用规模化

    极光祝贺智谱华章科技股份有限公司（简称“智谱”）在香港联交所主板上市，成为全球首家以通用人工智能（AGI）基座模型为核心业务的上市公司。智谱本次全球发行价为每股116.20港元，募集资金约43.5亿港元。极光表示，随着AI商业化加速，企业对高并发消息触达、身份认证等安全合规能力的需求持续提升。极光将继续通过全球化产品与交付能力，为包括智谱在内的众多AI企业提供用户增长与账号安全支持。

    ​极光 ​智谱 ​AI商业化

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM