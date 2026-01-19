首页 > 原创 > 关键词  > Redmi最新资讯  > 正文

小米举办测到死直播：Turbo 5 Max硬刚10000mAh电池

2026-01-19 15:06

站长之家（ChinaZ.com）1月19日 消息:明天上午9点，Redmi将启动一场别开生面的“2.5K档续航耐力赛直播活动，这将是全网首个“测到死”式的续航实测盛宴。此次直播的主角，正是即将闪亮登场的Redmi Turbo5Max。这款新机将携其9000mAh的超大电池，向竞品10000mAh的机型发起直接挑战。

直播活动将从早上9点开始，持续一整天，进行不间断的续航狂测。从预热海报透露的信息来看，核心测试场景将聚焦于用户高频使用的游戏环节，毕竟游戏是手机耗电最快的场景之一，这也将是对手机续航能力的最直接考验。

小米举办 2026 全网首个测到死直播：Turbo 5 Max以9000mAh硬刚10000mAh

为了增加活动的趣味性和参与度，Redmi官方还设置了丰厚的抽奖环节。在测试过程中，每赢1分钟，官方就将抽送1台新机;若Turbo5Max在续航上落败，抽奖福利将直接翻倍;此外，围观直播的观众还有机会额外抽取100份黄金红包。

Redmi Turbo5Max之所以敢于以9000mAh的电池容量挑战更大容量的竞品，背后离不开Redmi在续航技术上的重大突破。据此前预热信息，新机电池的含硅量高达16%，密度更是达到了惊人的894Wh/L，堪称小米史上最大能量密度。

不仅如此，Redmi Turbo5Max还搭载了新一代电池管理系统，结合硬件级的功耗优化技术，使得手机在保持电池容量相对紧凑的同时，能够实现接近甚至超越大电池机型的续航表现。

