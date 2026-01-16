vivo Y500i正式开售：1499元起 搭载6年超长寿电池

站长之家（ChinaZ.com）1月16日 消息:今日，vivo旗下2026年首款新机vivo Y500i正式登陆市场，起售价定为1499元，凭借多项突破性技术配置引发消费者关注。该机最大亮点在于搭载7200mAh蓝海超大容量电池，配合44W快充技术，官方宣称电池寿命长达6年，经1600次充放电循环后仍能保持80%容量，更支持直驱供电功能，可实现边充电边畅玩游戏的流畅体验。
在耐用性方面，vivo Y500i通过SGS金标五星抗跌耐摔认证，机身具备IP68及IP69双重防尘防水等级，针对户外使用场景特别设计扬声器一键排水除尘功能，有效应对复杂环境挑战。屏幕配置上，该机采用6.75英寸LCD直屏，分辨率达1570x720，支持120Hz高刷新率，并通过莱茵TV低蓝光认证，配备AI舒眠模式、护眼模式及全局DC调光技术，全方位守护用户视觉健康。
性能表现方面，vivo Y500i搭载第二代骁龙4芯片，后置5000万像素高清主摄，配合立体声双扬声器实现外放音量400%提升。网络优化层面，环绕式天线设计与AI网络智选技术相结合，可针对外卖、网约车等高频应用自动加速网络连接。此外，该机支持一碰即连门禁卡、电动车钥匙及红外遥控功能，运行OriginOS6系统，官方承诺50个月持久使用仍能保持系统流畅度。
