首页 > 原创 > 关键词  > vivo最新资讯  > 正文

vivo Y500i正式开售：1499元起 搭载6年超长寿电池

2026-01-16 11:20 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月16日 消息:今日，vivo旗下2026年首款新机vivo Y500i正式登陆市场，起售价定为1499元，凭借多项突破性技术配置引发消费者关注。该机最大亮点在于搭载7200mAh蓝海超大容量电池，配合44W快充技术，官方宣称电池寿命长达6年，经1600次充放电循环后仍能保持80%容量，更支持直驱供电功能，可实现边充电边畅玩游戏的流畅体验。

1499 元起 vivo Y500i正式开售： 6 年超长寿电池 抗跌耐摔认证

在耐用性方面，vivo Y500i通过SGS金标五星抗跌耐摔认证，机身具备IP68及IP69双重防尘防水等级，针对户外使用场景特别设计扬声器一键排水除尘功能，有效应对复杂环境挑战。屏幕配置上，该机采用6.75英寸LCD直屏，分辨率达1570x720，支持120Hz高刷新率，并通过莱茵TV低蓝光认证，配备AI舒眠模式、护眼模式及全局DC调光技术，全方位守护用户视觉健康。

性能表现方面，vivo Y500i搭载第二代骁龙4芯片，后置5000万像素高清主摄，配合立体声双扬声器实现外放音量400%提升。网络优化层面，环绕式天线设计与AI网络智选技术相结合，可针对外卖、网约车等高频应用自动加速网络连接。此外，该机支持一碰即连门禁卡、电动车钥匙及红外遥控功能，运行OriginOS6系统，官方承诺50个月持久使用仍能保持系统流畅度。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • vivo Y500i开启预售：1499元起 搭载7200mAh电池

    vivo Y500i新机已开启预售，1月16日正式开售。该机主打长续航和流畅耐用，配备7200mAh大电池，支持44W快充，续航表现突出。提供五种存储版本，售价1499元起。搭载第二代骁龙4芯片和OriginOS 6系统，保证长期使用流畅。配备6.75英寸120Hz LCD直屏，后置5000万像素单摄。此外，还具备IP68/69防尘防水、立体声双扬声器及多种实用功能。

    ​vivo ​Y500i ​新机预售

  • Air史上最大电池！红魔11 Air官宣搭载7000mAh牛魔王电池

    红魔11+Air游戏手机于1月18日发布，搭载7000mAh大电池，支持120W快充和旁路充电，提升续航与寿命。性能方面，配备骁龙8至尊版和自研红芯R4芯片，搭配LPDDR5X内存与UFS4.1闪存。散热系统升级，内置驭风4.0主动散热风扇，采用航空铝风冷支架和超厚冰阶VC，均热能力提升47%。屏幕为6.85英寸1.5K全面屏，支持144Hz刷新率和2952Hz高频PWM调光，屏占比达95.1%。提供星辰白、量子黑、极光银三款配色，全系透明设计，背部为弧形玻璃后盖，配备RGB灯效。

    ​红魔11 ​Air ​7000mAh电池

  • vivo Y500i官宣1月16日开售：长续航巨能扛

    vivo宣布将于1月16日开售2026年首款新机Y500i，主打千元市场。该机以“长续航巨能扛”为核心卖点，配备7200mAh超大电池，较前代Y300i的6500mAh进一步提升。性能方面搭载高通骁龙4 Gen2芯片，采用三星4nm工艺。提供三种存储组合及五款潮流配色，机身厚8.39mm，重219g，正面为6.75英寸LCD屏幕。影像系统采用5000万像素后置主摄与500万像素前置镜头组合。目前具体售价尚未公布，预计与前代产品价位相近。

  • 一加Turbo 6首发9000mAh电池：引领Turbo手机进入超巨量电池时代

    一加Turbo 6搭载同档最大的9000mAh超大容量冰川电池，率先引领中端机电池容量进入9K时代，实现从早到晚无充电焦虑的极致续航体验。 经测试，一加Turbo 6可以连续刷抖音30小时或《王者荣耀》连打10小时，亦或者户外徒步导航17小时，给用户满满的续航安全感。 官方介绍，一加Turbo 6电池采用全新仿生球形硅碳负极材料，相比上一代类球形硅碳，电量循环有效改善30%，同时采用�

    ​一加Turbo ​6 ​9000mAh电池

  • 电池最大的小米手机来了！小米17 Max首次配备8000mAh

    去年9月，小米17系列产品线迎来重大调整，不再是传统的标准版、Pro版双杯布局，而是调整为标准版、Pro版和Pro Max版三款机型，采用更细分的高端矩阵布局，旨在满足不同用户的需求。 随后小米在12月份推出了超大杯小米17 Ultra，该机首次配备徕卡APO光学认证长焦镜头，代表了徕卡对小米17 Ultra光学实力的认可。 这还没完，小米在今年上半年还将推出小米17 Max，这是小米数字

    ​小米17系列 ​产品线调整 ​高端矩阵布局

  • 全价位普及10000mAh大电池！荣耀X80来了：定位千元档

    荣耀正全面普及10000mAh超大电池，成为行业超强续航代名词。其WIN系列旗舰机首发10000mAh电池，搭载骁龙8系处理器，主攻3000元档；Power2定位中端，首发10080mAh电池，搭载天玑8500+芯片，安兔兔跑分超240万，主攻2000元档。即将登场的荣耀X80定位千元档，同样配备10000mAh电池，并搭载6.81英寸1.5K直屏和骁龙7系低功耗处理器，有望实现3-5天一充的超强续航体验。相比快充竞赛，大电池方案实用性更高，让用户真正摆脱续航焦虑。

    ​荣耀WIN系列 ​荣耀Power2 ​荣耀X80

  • 一加Turbo 6全系搭载9000mAh电池：连刷22小时短视频、-20℃不怕冻

    一加Turbo 6系列将于1月8日发布，带来一加Turbo 6和一加Turbo 6V两款机型，全系搭载9000mAh冰川电池。 今日，一加手机进一步介绍这块冰川电池的续航能力。 据了解，一加Turbo 6系列可连续手游开黑10小时、连续导航18小时，或连续刷短视频22小时。 除了续航长，一加Turbo 6系列电池还有更长寿、耐低温、更可靠等特性。 采用X25仿生球形硅碳负极材料和自研电池算法，能够做到电池

    ​一加Turbo ​6 ​9000mAh冰川电池

  • 2099元起 一图了解一加Turbo 6：9000mAh电池 续航离谱

    一加Turbo+6于1月8日发布，标志着品牌完成全档位产品布局。作为Turbo系列首作，该机搭载独家定制的第四代骁龙8s风驰版移动平台，支持同档位唯一的165Hz超帧游戏体验，性能释放强劲。配备LPDDR5X内存与UFS4.0存储组合，搭载9000mAh超大电池，续航表现突出。屏幕采用1.5K 165Hz电竞东方屏，显示效果出色。首销优惠2099元起，国补后到手价1784.15元起。

    ​一加Turbo ​6 ​骁龙8s风驰版

  • 荣耀Magic8 Pro Air在155g机身内塞进5500mAh电池：远超苹果三星

    荣耀将于1月19日发布全新超薄旗舰荣耀Magic8 Pro Air，虽然定位是超薄旗舰，但是其实力不容小觑。 据爆料，荣耀Magic8 Pro Air机身厚度只有6.1mm，重量只有155g，在超轻薄机身内，荣耀塞进了5500mAh大电池，远超苹果三星的超薄旗舰。 PS：iPhone Air厚度是5.6mm，重量165g，电池容量仅有3149mAh；三星Galaxy S25 Edge厚度是5.8mm，重量是163g，电池容量仅有3900mAh。 更重要的是，荣耀Magic8 Pro Air�

    ​荣耀Magic8 ​Pro ​Air

  • 一加Turbo 6/6V全系搭载9000mAh电池

    一加官方正式宣布，备受期待的一加Turbo6系列将于1月8日重磅发布。此次系列包含一加Turbo6和一加Turbo6V两款机型，一经公布便引发了众多消费者的关注。 在续航方面，这两款机型均搭载了9000mAh超巨量冰川电池。这不仅是目前一加史上最大的冰川电池，更是行业Turbo档中电池容量最大的，真正实现了“出门一天不带充电宝”的便捷体验，堪称行业最强Turbo档续航。 外观配色上�

    ​一加Turbo6 ​冰川电池 ​续航

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM