vivo Y500i正式开售：1499元起 搭载6年超长寿电池

一加官方正式宣布，备受期待的一加Turbo6系列将于1月8日重磅发布。此次系列包含一加Turbo6和一加Turbo6V两款机型，一经公布便引发了众多消费者的关注。 在续航方面，这两款机型均搭载了9000mAh超巨量冰川电池。这不仅是目前一加史上最大的冰川电池，更是行业Turbo档中电池容量最大的，真正实现了“出门一天不带充电宝”的便捷体验，堪称行业最强Turbo档续航。 外观配色上�