AI日报：对标Cursor！字节推AI编程工具Trae；MiniMax海螺语音全球上线；OpenAI将发布o3-mini

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1、MiniMax海螺语音全球同步上线 包含T2A-01-Turbo等模型

2025年1月20日，上海稀宇科技有限公司旗下的MiniMax推出了全新升级的T2A-01系列语音模型，标志着其在语音合成技术上的又一重要进展。该系列包括T2A-01-HD和T2A-01-Turbo模型，支持17种语言和300多种音色，满足企业和个人用户的多样化需求。

【AiBase提要:】 🎤 T2A-01系列语音模型支持17种语言，提供清晰音质和自然韵律。 🌍 海螺语音在多语种合成能力上领先同类产品，情感理解能力强。 🎶 用户可从300多种音色中选择，并进行个性化调整，满足不同场景需求。 详情链接:https://hailuoai.com/audio

2、字节跳动推出针对中文开发者AI IDE产品Trae 性能对标Cursor

字节跳动推出的Trae是一款专为中文开发者设计的AI集成开发环境（IDE），旨在提升中文开发者的编程体验。Trae通过全面优化中文界面和代码注释支持，解决了现有工具在中文用户使用时的不便。此外，Trae还集成了先进的AI模型，提供智能代码生成和逻辑优化功能。

【AiBase提要:】 💻 Trae IDE专为中文开发者设计，优化了中文界面和代码注释支持，提升使用体验。 🤖 集成Claude3.5和GPT-4o等主流AI模型，具备智能代码生成和逻辑优化功能。 🔧 提供强大的Builder功能，用户可生成完整代码项目，但需手动确认AI生成的代码。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/trae

3、商汤日日新融合大模型交互版开放商用 实时音视频对话限时免费

商汤科技的SenseNova-5o交互版正式推出，标志着其在AI领域的重要进展。该模型具备强大的实时音视频对话能力，支持超长多模态交互记忆，能够精准记录和回忆用户对话内容。SenseNova-5o还提供个性化设置，适应多种沟通场景，已成功应用于多种智能设备，展现了商汤在AI技术应用方面的潜力与创新。

【AiBase提要:】 🎤 SenseNova-5o具备超长的多模态交互记忆，能够精准记录用户对话并快速回忆相关内容。 💬 该模型展现出高效的多轮对话能力，交互延迟缩短至2秒，几乎与人类自然交流无异。 🎭 用户可根据偏好自由设定交流风格，甚至可以让AI扮演特定角色进行对话。

4、Krea升级版实时生成，支持FLUX实时图片生成，创意拼贴组合

Krea在图像融合领域的创新达到了一个新的高度，推出了升级版实时生成，支持FLUX实时图片生成。用户可以通过上传多张图片，进行抠图和3D转换，创造出独特的拼贴画效果。这种新型的交互方式不仅解决了AI图片生成的随机性问题，还允许用户在生成过程中自由调整元素的角度，极大提升了创作的灵活性和趣味性。

【AiBase提要:】 🖼️ Krea推出的FLUX实时图片生成支持用户上传多张图片进行创意拼贴。 🔄 用户可以对生成的3D元素进行自由旋转，找到最佳展示角度。 ✨ 该功能允许用户先生成奇幻风格的图片，再进行抠图和拼贴，创作出大片效果。 详情链接:https://www.krea.ai/

5、OpenAI几周内发布 o3-mini，性能略逊于 o1-pro

OpenAI CEO 山姆・奥特曼近日宣布，备受期待的 o3-mini 将在几周内发布。这款大模型的蒸馏版将推出高、中、低三个版本，满足不同用户需求。尽管性能略逊于前代 o1-pro，但 o3-mini 在速度上有所提升，特别适合编程使用。此外，AGI 实现所需的872兆瓦计算功率引发了对人工智能未来的热议。

【AiBase提要:】 🌟 o3-mini 将在几周内正式发布，提供高、中、低三个版本供选择。 ⚡️ 尽管性能不及 o1-pro，但 o3-mini 在速度上有所提升，更适合编程。 🔋 AGI 实现需要872兆瓦的计算功率，引发对人工智能未来发展的广泛讨论。

6、阶跃星辰上线Step-2mini、Step-2文学大师版语言模型

2025年1月20日，上海阶跃星辰智能科技有限公司推出了Step系列语言模型的新成员Step-2mini和Step-2文学大师版，旨在满足开发者在不同创作场景中的需求。Step-2mini以轻量化设计实现了高效性能和快速响应，而Step-2文学大师版则专注于内容创作，能够生成逻辑严密且富有独特风格的作品。

【AiBase提要:】 ⚡️ Step-2mini是一款轻量级模型，保留了Step-2超过80%的性能，同时显著提升了生成速度和性价比。 🖊️ Step-2文学大师版专注于内容创作，能够生成逻辑严密且富有思想的作品，展现出卓越的创作实力。 🌐 开发者可通过阶跃星辰开放平台调用Step-2mini的API接口，提供高效的语言处理服务。 详情链接:https://yuewen.cn

7、Runway推全新AI图像生成器Frames，打造电影级视觉表现

Runway公司最近推出了其最新的文本生成图像模型Frames，旨在提升创意工作者的视觉表现。Frames以其高精度的提示系统和多样的预设风格，受到用户的广泛好评，特别是在生成电影般的视觉效果方面。该模型不仅支持静态图像生成，还能与Runway的图像转视频模型无缝对接，为创意专业人士提供了更多灵活性。

【AiBase提要:】 🌟 Runway推出AI图像生成器Frames，旨在提升创意工作者的视觉表现。 🎨 Frames提供多种预设风格，用户可定制生成具有特定视觉特征的图像。 🔒 公司重视内容安全与伦理问题，包含内容审核及水印功能以防止滥用。

8、为了让人类多活10年 OpenAI 推出新模型 GPT-4b micro

OpenAI推出了其首个专注于生物数据的人工智能模型GPT-4b micro，旨在延长人类寿命，目标是让人类多活10年。该模型与Retro Biosciences合作，专注于开发抵抗细胞衰老的新药，利用“山中因子”提高细胞重编程效率。初步实验结果显示，模型建议的改造方案效果显著。

【AiBase提要:】 🧪 GPT-4b micro模型旨在通过改进细胞重编程技术，帮助人类延长寿命。 🔬 OpenAI与Retro Biosciences合作，专注于开发抵抗细胞衰老的新药，利用“山中因子”。 🚀 初步实验表明，模型建议的改造方案效果提升超过50倍，显示出显著优势。

9、Windsurf发布Wave2版本:支持联网和存储上下文

Windsurf团队推出的Wave2更新为编辑器带来了多项重大升级，包括Web搜索、自动记忆、代码执行改进及问题标签功能。这些新功能旨在提升开发者的工作效率和个性化体验。Web搜索允许用户实时获取互联网信息，而自动记忆则能根据用户的使用模式进行学习，提供更贴心的支持。

【AiBase提要:】 🌐 Web搜索: Cascade现在可以实时从互联网获取信息，增强开发者的工作效率。 🧠 自动记忆: Cascade能自动学习用户的工作模式，提供更个性化的支持。 💻 代码执行改进: 更好地执行命令，并与开发容器深度集成，提升使用体验。

10、微软推出 Windows AI 搜索功能测试，提升文件查找体验

微软最近在 Windows11Insider 测试者的最新开发频道版本中推出了一项 AI 驱动的 Windows 搜索功能。这项功能旨在通过语义索引技术，帮助用户以更自然的语言搜索本地文件。用户需要拥有 C o p i l o t Plus PC 才能使用该功能，且支持多种文件格式，未来还将扩展到云数据。

【AiBase提要:】 🌟 微软正在为 Windows11测试新 AI 搜索功能，允许用户以更自然的语言查找本地文件。 💻 当前功能仅适用于 C o p i l o t Plus PC，支持多种文件格式且无需联网。 📈 未来将扩展到云数据并支持更多类型的 C o p i l o t Plus 计算机。

11、芒果超媒推出AI Agent平台 “芒果西米露”，已搭建70个智能体

芒果超媒近期在投资者互动平台上宣布推出全新AI Agent平台“芒果西米露”，进一步拓展其在人工智能领域的布局。该平台的推出旨在提升内容创作与审核的效率，标志着公司在AI技术方面的持续投资与创新。通过“芒果西米露”，芒果超媒已成功搭建超过70个智能体。

【AiBase提要:】 🎨 超过70个智能体已在“芒果西米露”平台上搭建，涵盖多个业务场景。 ⚙️ 平台旨在提升内容创作与审核的效率，优化内部工作流程。 🌟 用户将享受到更加高效和个性化的服务体验。

12、ChatGPT API存在安全漏洞，可能被滥用发起DDoS攻击

最近，德国安全研究员本杰明・弗莱施在微软的 GitHub 上发布了一份报告，揭示了 OpenAI 的 ChatGPT API 存在严重的安全漏洞，可能被攻击者利用发起 DDoS 攻击。该漏洞允许攻击者通过简单的 HTTP 请求，向特定网站发送大量请求，可能导致目标网站瘫痪。

【AiBase提要:】 🚨 OpenAI 的 ChatGPT API 被发现存在安全漏洞，可能被用于发起 DDoS 攻击。 📈 攻击者可以通过一个请求发送数千个指向同一网站的链接，导致目标网站被淹没。 ❗ 该漏洞已经报告给 OpenAI 和微软，但未收到任何回应，显示出安全管理的疏忽。

13.AI 海报生成再升级！美图 WHEE 突破文字排版难题

美图公司推出的 WHEE 图像工具实现了海报生成的重大升级，特别在文字排版上取得突破，用户可自由调整文字布局和样式。此外，WHEE 内置丰富模板，并支持一键生成贴图素材，大幅提升了海报制作的效率和便捷性。

【AiBase 提要：】 ✨ WHEE 支持文字单独编辑，用户可精准控制排版。 🎨 内置多种场景模板，满足不同用户需求。 🖌️ 提供 “免抠素材” 功能，快速生成风格各异的贴图。

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