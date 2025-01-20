顺丰京东等多家快递春节期间不停运 但部分将涨价

站长之家（ChinaZ.com）1月20日 消息:近日，顺丰、京东、中通、德邦等多家物流快递公司相继发布了春节期间的服务公告，明确表示将提供不间断的寄递服务，以满足广大消费者在节日期间的寄送需求。

顺丰速递在官网公告中称，自1月1日至1月27日，将对部分产品如顺丰卡航、大于20kg的顺丰标快等收取0.1元至1.2元/kg的资源调节费。而在1月28日至2月4日的春节假期期间，顺丰也将对寄递服务加收相应的资源调节费。

与此同时，京东物流方面表示，春节期间其仓配一体服务将保持正常运营，不仅不停运、不涨价，还将确保运输环节不停揽、京仓不排队且不压车，为广大客户提供持续稳定的物流支持。

此外，德邦快递也发布公告称，在1月3日至1月27日期间，将对部分客户、部分产品加收0.2元至0.5元/kg的费用，而在1月28日至2月4日期间，也将对部分客户、部分产品加收资源调节费。

值得一提的是，申通快递在春节期间不仅将保持寄递服务不停，还将为边远地区如乌鲁木齐、拉萨等23座城市的核心区域提供集运服务，让消费者能够更方便地购买到物美价廉的年货。

对于快递公司在春节期间调整价格的做法，不少网友表示理解，认为“大过年的，不容易”，认为价格调整“合情合理”。那么，春节期间你家附近的快递服务收费是否会有所提高呢?欢迎在评论区分享你的看法。

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