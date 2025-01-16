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抖音已处理1万多仿冒外国用户账号 抖音：黑产团伙想借机涨粉

2025-01-16 13:34 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月16日 消息:近日，随着抖音平台上大量用户IP属地显示为美国、英国、俄罗斯、泰国等地，引发了广泛关注。针对此现象，抖音副总裁李亮今日公开发文进行说明。

李亮指出，尽管部分用户IP属地显示为海外，但这并不代表他们全部是海外注册用户。他透露，在这一波热潮中，发现有不法分子试图浑水摸鱼，通过搬运视频等方式仿冒外国用户，尤其是某些黑产团伙，意图借此机会涨粉养号。

针对这些仿冒账号，李亮表示鉴别工作存在一定难度，但抖音平台正在积极采取行动进行治理。截至目前，已经成功处置了1万多个仿冒外国用户的账号，以维护平台的真实性和公平性。

李亮回应抖音大量用户IP显示海外：一些黑产团伙想借机涨粉养号

与此同时，有网友提醒，热点事件往往伴随着诈骗风险，用户应提高警惕，保护个人信息不泄露。同时，平台也应加大对用户信息真实性的审核力度，确保平台环境的健康与安全。

对于近日有传言称抖音开放国际注册的说法，李亮予以澄清，表示该信息不实。他强调，抖音在注册时严格遵守《网络安全法》和《互联网用户账号信息管理规定》，落实真实身份信息认证义务，确保用户信息的准确性和安全性。

此次李亮的回应，不仅澄清了外界对于抖音用户IP显示的误解，也展示了平台在打击仿冒账号、维护用户权益方面的决心和行动。未来，抖音将继续加强监管和治理，为用户提供更加安全、真实的社交环境。

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