美团：2024年共有30982名骑手因使用外挂被封禁账号

站长之家（ChinaZ.com）1月14日 消息:近日，美团发文介绍了其针对外卖抢单外挂软件的打击行动，旨在维护骑手的公平就业机会和平台的正常运营秩序。

据了解，部分骑手为了提高抢单速度，使用外挂黑科技来自动抢夺距离近、配送费高的优质订单，这种行为严重破坏了平台的抢单机制，影响了其他骑手的正常抢单权益，同时也给部分骑手带来了资金损失。

为了应对这一问题，美团在2024年通过线上技术手段识别并打击了近30个外挂软件，并积极配合警方在线下捣毁了5个涉案团伙。其中，在美团的支持和配合下，浙江新昌公安成功破获了一起重大外挂软件制售案件，抓获了39名嫌疑人，扣押了大量涉案物品，涉案金额高达3000余万元。该案还摧毁了市面上涉及外卖、货运、快递等App插件的主要黑灰产业链，为行业健康发展提供了有力保障。

为了进一步遏制外挂软件的蔓延，美团对于使用外挂的行为采取了严厉的处罚措施，即一次使用外挂即永久限制接单，并定期对外挂处置情况进行公示。据统计，2024年共有30982名骑手因使用外挂被封禁账号。

此外，美团还开通了24小时举报通道，鼓励骑手积极举报外挂行为，并对线索进行积极核查处置。美团表示，将继续加大打击力度，坚决维护平台的公平性和骑手的合法权益。

此次美团的打击行动不仅彰显了其对平台规则的坚定维护，也为行业树立了良好的榜样。相信在美团的持续努力下，外卖抢单外挂软件问题将得到有效遏制，为骑手们创造一个更加公平、健康的就业环境。

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