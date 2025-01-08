淘宝上线“送礼物”功能，激烈“红包大战”再度升级

站长之家(ChinaZ.com) 1月8日 消息:据新浪科技报道，淘宝客户端悄然上线了全新的“送礼物”功能，掀起了一波送礼潮。该功能在部分订单中支持微信支付，但礼物领取的有效期为24小时，过期后自动失效。

继微信小店推出“送礼物”功能后，短短一个月内，抖音也紧跟其后推出了类似的玩法，而现在淘宝也加入其中，三大超级App的“送礼物”功能是否能延续“红包大战2.0”的盛况，成为了各方关注的焦点。

淘宝“送礼物”功能的操作流程与微信的“蓝包”类似，用户可以选择“支持送礼”的商品，点击“去送礼”完成支付后，通过淘口令或二维码将礼物分享给朋友。收礼的人只需复制链接，填写收货地址和安全口令后，即可等待礼物的送达。

不过，淘宝特别提醒，礼物领取需在24小时内完成，逾期未领取的礼物将自动失效。此外，该功能暂不支持多个商品合并送礼，也不支持非淘宝注册用户或未更新至最新版本的App用户使用。

淘宝官方客服表示，这项功能是近期推出的持续性活动，目前还未公布结束时间。同时，部分订单支持微信支付，但由于一些商家的特殊性，部分商品仍无法使用微信支付。为了确保顺利使用，用户需要将淘宝App更新至最新版本。

对于收礼页面出现异常的情况，淘宝客服列出了六种可能原因，包括礼物已被取消、超时未领取、已被他人领取等问题。

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