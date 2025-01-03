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胖东来正式规定员工不得收付彩礼、依靠父母买房买车

2025-01-03 16:14 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月3日 消息:胖东来公司近日正式对外发布了《胖东来人结婚执行标准》，这份文件详细阐述了公司对员工结婚的具体要求，旨在倡导一种轻松自由的爱情状态，并推动简单幸福生活的理念。该标准明确指出，员工在结婚时不得收取或支付彩礼嫁妆，以避免给双方家庭带来经济和精神上的压力。胖东来强调，结婚应基于两个人的真挚感情，而非物质交换，真正的爱情应当让双方感到轻松和自由。

在婚房和婚车的准备上，胖东来要求员工依靠自己的能力，不得依赖父母的积蓄购房购车。公司鼓励在没有足够能力购买时选择租房，并依靠双方的共同努力去创造未来。若父母有足够经济条件且不影响其生活品质，员工可考虑暂时借款，但必须有明确的还款计划。

爱情，爱心，相亲，恋爱

胖东来还提倡举办简约而轻松的婚礼，避免铺张浪费和追求面子排场。公司鼓励员工邀请亲近的家人和朋友，选择自己喜欢的婚礼形式，拒绝繁琐流程和仪式，主张家庭派对、旅行结婚或自己主持婚礼等新型结婚形式。同时，胖东来建议选择合理的宴席和婚庆用品，不因追求奢华而浪费。

胖东来明确表示，违反上述结婚标准的员工，将被视为违背企业价值观。自违反之日起12个月内，这些员工将只享有法定的劳动报酬及福利待遇，不享有公司提供的额外奖励和福利。这包括只享有岗位基本工资和法定休假，而不享有额外年休假、年度福利、文化奖励项目的评选资格、年度优秀员工评选资格以及竞聘资格。

胖东来制定这一标准的目的是为了启迪更多人回归简单幸福的生命本质，推动美好生活与社会文明的进步。该标准适用于所有胖东来的正式员工，体现了公司对于员工个人生活和价值观的重视，以及对于促进健康社会风尚的承诺。

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