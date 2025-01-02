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AI日报：百度Web端首页上线“AI搜”入口；字节跳动否认开发AI手机传闻；李彦宏：AI应用将在2025年井喷

2025-01-02 15:31 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用

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1、百度Web端首页正式上线AI搜入口，全面整合文心大模型能力

百度搜索迎来了重大的更新，推出了AI搜入口，这一功能是在之前AI伙伴的基础上进行全面升级，标志着百度在智能搜索领域的又一次突破。AI搜基于文心大模型，深度整合了百度的多个内容平台，提供更可靠的搜索结果。用户可以享受多样化的智能服务体验，包括话题探索、问题解决等，同时还集成了文心智能体入口。

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【AiBase提要:】

🛠️ AI搜是基于文心大模型的桌面端智能搜索引擎，整合了多个百度内容平台。

🌐 用户可以进行话题探索、问题解决、决策辅助等多样化操作，享受全方位的智能服务。

🤖 集成文心智能体入口，用户可通过@方式与智能体互动，提升了搜索的个性化和交互性。

2、字节跳动否认开发 AI 手机传闻:未有相关计划

近日，有关字节跳动与努比亚合作开发AI手机的消息引发热议，但字节跳动迅速回应称此信息不实，强调公司并没有开发AI手机的计划。尽管字节跳动在人工智能领域的投入持续增加，然而手机开发并不在其未来的发展战略中。

【AiBase提要:】

🚫 字节跳动否认与努比亚合作开发AI手机的传闻，称此信息不实。

📅 双方曾签署框架协议，但字节跳动表示没有开发AI手机的计划。

🤖 字节跳动将继续探索AI技术在现有产品中的应用，以提升市场竞争力。

3、TryOffAnyone:AI试衣反向操作，可提取人物身上穿的衣服

近日，研究者们推出了一项名为“TryOffAnyone”的创新技术，该技术利用深度学习算法从模特身上提取穿着的衣物，并生成多样化的服装图案。用户只需提供一张图片的URL，程序便能自动处理并生成相应的服装图像。

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【AiBase提要:】

🖼️ 该技术可以从人物身上提取出穿着的衣服，并生成多样化的服装图案。

🔍 用户只需提供一张图片的URL，程序便能自动生成相应的服装图像，操作简单方便。

📊 研究团队在VITON-HD数据集上进行了评估，确保模型的有效性和准确性。

4、字节和中国科大出品!VMix:提升扩散模型美学的扩展，即插即用

在文本生成图像的领域，VMix适配器通过创新的条件控制方法显著提升了扩散模型的美学表现。该技术利用美学嵌入将文本提示分解为内容和美学描述，确保生成图像与文本之间的对齐。实验结果表明，VMix在美学图像生成方面超越了其他先进方法，兼容多种社区模型，展现出广泛的应用潜力。

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【AiBase提要:】

🌟 VMix适配器通过美学嵌入将文本提示分解为内容和美学描述，增强图像生成质量。

🖼️ 该适配器兼容多个社区模型，用户无需重训练即可提升图像视觉效果。

✨ 实验结果表明，VMix在美学生成方面的表现优于现有技术，具有广泛的应用潜力。

详情链接:https://vmix-diffusion.github.io/VMix/

5、腾讯AI实验室与上海交大携手破解o1模型 “过度思考” 难题

近年来，随着大语言模型的广泛应用，o1-like模型在推理任务中展现出过度思考的低效问题。腾讯AI实验室与上海交通大学的研究揭示了这一现象，并提出了通过引入效率指标来优化模型资源利用的新方法。实验结果显示，优化策略显著降低了计算资源的消耗，同时提高了模型在简单任务上的准确性。

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【AiBase提要:】

🔍 研究揭示o1-like模型在简单问题上存在“过度思考”现象，导致不必要的计算资源浪费。

⚙️ 通过引入结果效率和过程效率指标，研究者优化模型的计算资源利用，提升推理的有效性。

📉 实验结果显示优化策略显著减少token使用，同时保持或提高模型在简单任务上的准确性。

详情链接:https://arxiv.org/abs/2412.21187

6、超快音效生成模型TangoFlux:仅需3秒钟就能生成30秒长音频

TANGOFLUX是一款革命性的文本音频生成模型，能够在短短3.7秒内生成高达30秒的高质量音频，展现出卓越的性能和效率。该模型不仅能够生成各种音效，如鸟鸣和口哨声，还引入了一种新的优化框架CLAP-Ranked Preference Optimization（CRPO），以提升生成音频的质量和对齐性能。

【AiBase提要:】

🎧 TANGOFLUX是一款高效的文本音频生成模型，能够在3.7秒内生成30秒的高质量音频。

🔧 提出了CLAP-Ranked Preference Optimization（CRPO）框架，以优化模型性能和音频偏好数据。

🌍 所有代码和模型已开源，旨在推动文本音频生成的研究与应用。

详情链接:https://tangoflux.github.io/

7、HuggingFace发布全新开源代码库smolagents:支持快速搭建Agent

HuggingFace推出的smolagents是一个全新的开源库，旨在简化智能代理的构建过程。它允许用户通过简化的代码结构和多种工具支持，轻松创建能够执行各种任务的智能代理。smolagents不仅支持多种语言模型，还提供了安全的沙盒环境来执行代码，确保用户安全。

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【AiBase提要:】

🌟 smolagents是一个新发布的开源库，旨在简化智能代理的构建过程。

🔧 用户可以通过定义工具和模型，快速创建智能代理以完成特定任务。

📈 使用代码执行操作比传统方法更有效，能够提升AI代理的性能与灵活性。

详情链接:https://huggingface.co/blog/smolagents

8、上交大揭露AI审稿弊端 一句话就能让论文评分大幅提高

学术同行评审面临压力，研究显示大型语言模型（LLM）在审稿中存在严重风险。上海交通大学的研究揭示，作者可通过操控内容影响LLM评分，显性操控显著提高评分并降低与人类评审一致性。此外，LLM容易受到隐性操控影响，且存在幻觉问题和偏见。

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【AiBase提要:】

🛑 LLM审稿存在显性和隐性操控风险，可能导致评分失真。

🔍 LLM在评审中容易受到幻觉问题和论文长度偏见的影响。

⚖️ 研究者建议暂停使用LLM进行审稿，直至建立有效的安全措施。

详情链接:https://arxiv.org/pdf/2412.01708

9、151个上榜!工信部公布人工智能赋能新型工业化典型应用案例名单

工信部发布了151个典型应用案例，展示了人工智能在工业领域的广泛应用。这些案例不仅体现了国家在推动新型工业化进程中的决心，还有效引领了人工智能技术的深入发展。通过政策、资金及项目支持，地方政府和企业可以共同探索和推广人工智能的应用，促进整个行业的技术升级与创新。

【AiBase提要:】

🌟151个典型应用案例发布，助力人工智能在工业领域的应用。

💼 工信部呼吁加大支持力度，推动政策与资金落实。

🚀 人工智能成为推动新型工业化的重要动力，促进行业技术升级。

10、卷疯了!AI巨头们纷纷大幅降价以争夺市场份额

随着生成式AI市场竞争的加剧，主要科技公司纷纷采取降价策略以争夺市场份额。阿里云宣布多款AI产品降价最高达85%，标志着竞争进入白热化阶段。OpenAI和谷歌也紧随其后，推出降价产品以应对市场压力。同时，AI模型的高价维持面临挑战，尤其是在开源模型和新兴企业的竞争下。

【AiBase提要:】

🌟 阿里云宣布对多款 AI 产品降价，最高幅度达85%。

⚔️ AI 行业竞争加剧，OpenAI 和谷歌纷纷降价以争夺市场份额。

💰 未来 OpenAI 可能推出高达2000美元的高级模型，寻求营收增长。

11、微软论文再曝OpenAI模型参数?医疗AI评测意外暴露4o-mini只有8B

最新的研究论文中，微软意外披露了多家顶级AI公司的模型参数，尤其是OpenAI的多个模型。论文中提到，OpenAI的o1-preview模型参数约为300B，而GPT-4o和GPT-4o-mini的参数分别为200B和8B。这引发了业内对模型架构和技术实力的热议。此外，Claude3.5Sonnet在医疗文档错误检测中表现突出，得分领先。此次泄露再次引发对AI模型参数透明度的关注，尤其是在OpenAI逐渐淡化开源承诺的背景下。

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【AiBase提要:】

📊 微软论文揭示OpenAI多个模型参数，o1-preview为300B，GPT-4o为200B，GPT-4o-mini仅8B。

🏥 论文的主要目的是介绍MEDEC医疗基准测试，Claude3.5Sonnet在错误检测中表现优异，得分70.16。

🔍 业内对模型参数的真实性展开讨论，特别是未提及谷歌Gemini的参数，可能与其使用TPU有关。

详情链接:https://arxiv.org/pdf/2412.19260

12、英伟达2024年斥资10亿美元投资AI初创企业

英伟达在2024年积极投资人工智能领域，向多家初创公司注入10亿美元，巩固其在技术革命中的支持者地位。通过与初创企业的合作，英伟达不仅推动了自身技术的进步，还助力了医疗、金融、教育等多个行业的创新解决方案。

【AiBase提要:】

🌟 英伟达在2024年向人工智能初创企业投资了10亿美元，成为技术革命的重要支持者。

💼 投资涵盖医疗、金融、教育等多个行业，助力初创公司开发创新解决方案。

🚀 英伟达计划继续关注新兴技术领域，通过资本与技术结合推动更多企业发展。

13.百度25周年李彦宏发全员信:AI应用将在2025年井喷

在百度25周年之际，创始人李彦宏发布全员信，强调技术创新是公司核心竞争力，预计 AI 应用将在2025年迅速增长。他回顾了百度的发展历程，从最初的网页搜索到如今的全栈技术，展现了技术对公司的重要性，并鼓励员工继续努力，迎接未来的挑战。

【AiBase 提要:】

🌟 百度将超过20% 资金投入研发，推动技术创新。

🚀 李彦宏期待2025年 AI 应用实现重大突破与市场认可。

💡 公司致力于将前沿技术转化为实际产品，服务更多人。

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