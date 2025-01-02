无需每天蹲点抢购！华为Mate X6开启90天预约申购

站长之家(ChinaZ.com) 1月2日 消息:华为Mate X6系列作为市场上新一代的热门电子产品，自上市以来一直保持着供不应求的状态，许多用户尽管每天努力抢购，但仍然难以入手。为了改善这一情况，华为推出了“90天预约申购”服务，消费者在申购期内下单后，订单将按照随机顺序发货，无需再每天蹲点抢购。

这一新政策意味着用户可以减少日常抢购的压力，下单后只需耐心等待，同时可以在订单详情页查看根据排产状态更新的预计发货时间。华为对每个产品实行了每个用户限购一台的政策，以确保更多的消费者有机会购买到Mate X6。

华为Mate X6系列的全版本和全配色均已开放预约申购。价格方面，Mate X6的基本配置12GB256GB售价为12999元，12GB512GB售价为13999元。典藏版16GB512GB售价为14999元，而16GB1TB的顶配版本售价为15999元。

Mate X6系列的硬件配置同样引人注目，设备配备了6.45英寸的外屏，分辨率为2440*1080，支持1-120Hz LTPO2.0自适应刷新率、1440PWM调光和2500nits的峰值亮度。内屏为7.93英寸，拥有2440*2240的分辨率，刷新率和调光参数与外屏保持一致。此外，Mate X6内置了5200mAh的高硅负极叠片电池，支持66W有线快充和50W无线快充功能。

在摄像头配置上，Mate X6后置四摄系统，包括4800万像素的长焦微距镜头，支持4倍光学长焦;5000万像素的十档可调超光变镜头;4000万像素的超广角镜头;以及红枫原色镜头。这些配置使得Mate X6在市场上竞争力强劲，成为消费者热切期待的产品。随着90天预约申购服务的推出，华为正在努力满足市场需求，改善消费者的购买体验。

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