苹果折叠iPhone渲染图再曝光：预计明年9月发布 售价1999美元

2025-08-11

站长之家（ChinaZ.com）8月11日 消息:摩根大通在最新发布的报告中透露了一则重磅消息:苹果公司计划于2026年9月正式推出其首款折叠屏iPhone，该设备将被纳入iPhone18系列。这一消息瞬间引发了科技界的广泛关注与热议。

据报告，苹果为这款折叠屏iPhone定出了1999美元的高价，约合人民币14343元。尽管价格不菲，但摩根大通对其市场前景十分看好，认为该产品将为苹果创造高达650亿美元的市场机会，并且在中期有望为苹果带来高个位数的收益增长。

在销量预测方面，摩根大通预计，折叠屏iPhone在2027年的销量将从低位数千万台起步，到2028年，其销量有望达到约4500万台。要知道，当前2025年全球折叠屏智能手机的销量约为1900万台，苹果的强势入局，无疑将对整个折叠屏手机市场产生显著影响，有望推动该市场进一步扩容。

从产品细节来看，根据相关爆料，苹果可能会将这款折叠屏手机命名为iPhone Ultra。它采用类似三星Galaxy Z Fold系列的翻盖式设计以及双屏方案。其中，内屏尺寸为7.76英寸，分辨率高达2713×1920，采用无开孔设计，并配备一颗屏下前摄，为用户带来更加沉浸且完整的视觉体验;外屏尺寸为5.49英寸，分辨率为2088×1422，采用挖孔屏方案。

值得一提的是，苹果在这款折叠屏手机上采用了全新技术，致力于让屏幕几乎看不到折痕，这也是苹果近年来全力攻关的关键技术之一。此外，该手机还将采用钛金属机身，提升手机的质感与耐用性;配备耐用的液态金属铰链，确保折叠的顺畅与稳定;搭载两颗后置摄像头，满足用户的日常拍摄需求;并且将采用Touch ID指纹识别技术，而非目前iPhone所使用的面部识别（Face ID）技术，为用户提供更多解锁选择。

