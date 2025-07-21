OPPO K13 Turbo发布：国补后售价1529.15元起

站长之家（ChinaZ.com）7月21日 消息:今日下午，OPPO正式发布K系列新成员——OPPO K13Turbo，以1529.15元起售的价格掀起市场热议。此次国补后定价涵盖三大版本:12GB+256GB售价1529.15元，16GB+256GB售价1699.15元，12GB+512GB售价1954.15元，产品将于7月25日正式开售。

作为年度风冷技术旗舰，OPPO K13Turbo首发搭载“OPPO疾风散热引擎”，通过L型风道设计实现垂直进风、喷气式出风，配合13片0.1mm超薄鳍片，将散热效率提升至传统方案的3倍。更突破性采用行业最薄0.1mm内置风扇扇叶，以每分钟18000转的高速运转提升20%进风量，重新定义手机散热性能天花板。

核心配置方面，该机配备6.8英寸LTPS直屏，搭载联发科天玑8450处理器，形成7000mAh巨型电池与80W闪充的续航组合。影像系统采用前置1600万像素镜头与后置5000万+200万双摄组合，满足多场景拍摄需求。

防护性能实现行业首创:OPPO K13Turbo成为首款通过IPX9高压高温水柱、IPX8长时间浸泡、IPX6多方向喷水三项顶级防水认证的风冷手机，重新划定手机防护标准。工业设计上，新一代高强度晶盾玻璃与天穹架构打造出抗跌耐摔机身，提供骑士白、初号紫、黑武士三款配色，内置风扇采用特殊堆叠设计，兼顾性能与结构强度。

从散热技术到防护能力，OPPO K13Turbo以多项行业首创技术重新定义中端机型性能标杆，1529.15元的起售价或将引发新一轮市场争夺战。

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