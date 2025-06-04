Meta想要用AI搞定广告制作流程的“每一步自动化”

目前，AI生成视频广告仍是一个“风险重重”的领域，不过即便如此， Meta 似乎仍旧想将这项技术推进到较好的。根据《华尔街日报》报道，Meta 首席执行官马克·扎克伯格的比较新愿景是：在 2025 年底之前，为品牌提供可以“从头到尾自动生成广告”的 AI 工具 —— 即从创意构思、视觉素材，到音效剪辑，全都由 AI 完成。

广告一直是 Meta 的主要收入来源，称之为“命脉”也丝毫不过分。近年来，他们已经陆续推出了一些 AI 工具，来帮助品牌实现个性化广告内容，比如快速更改广告文案、针对不同受众调整信息等。不过，Meta 这次的目标更加激进：让 AI 能够从零开始生成完整的广告视频，而不仅仅只是“辅助”工具。

这一趋势反映了生成式 AI 在广告业中的迅猛发展。过去，AI 主要用于后台数据分析，比如预测消费者行为、调整广告投放策略。而自 ChatGPT 问世以来，AI 书写文案的能力也被迅速投入商用。

虽然AI生成视频的前景听起来十分诱人，但已经有了不少“翻车案例”。例如：玩具反斗城（Toys R' Us）用 OpenAI 的 Sora 模型制作的悼念创始人视频，被网友批评为“诡异”“像梦魇”；大众汽车也因使用 AI 生成已故歌手 Elis Regina 的“深度伪造”广告而卷入舆论争议。

不过，随着 Runway 的 Gen-4 和谷歌的 Veo 3 等模型问世，文本生成高质量、拟真视频已经成为现实。在不久的将来，广告主们或许真的能省去昂贵的外景拍摄、专业摄制团队和后期制作预算。

不过，需要说明的是：自动化≠替代人类！

尽管自动化趋势明显，但 Meta 从未公开表示这些工具将取代人类岗位。相反，和多数科技公司一样，Meta 更倾向于把这些 AI 工具定位为“增强型助手”，用以支持、而非取代创意人员。

这一立场与 OpenAI、ElevenLabs 等公司一致：他们不断强调，AI 是为了“赋能人类”，而不是“取代人类”。

Meta 也认识到，即便技术再先进，人类监督仍不可或缺。目前的 AI 模型仍会产生“幻觉”（生成错误信息、胡编乱造等），且需要精心设计的提示语（prompt），这本身就成了一门“新兴技能”。

随着 Meta 及其竞争者不断推出更复杂、更强大的 AI 工具，广告业将迎来一轮深刻变革。

（举报）