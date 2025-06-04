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Meta想要用AI搞定广告制作流程的“每一步自动化”

2025-06-04 15:48 · 稿源：站长之家

Meta，元宇宙，Facebook

目前，AI生成视频广告仍是一个“风险重重”的领域，不过即便如此， Meta 似乎仍旧想将这项技术推进到较好的。根据《华尔街日报》报道，Meta 首席执行官马克·扎克伯格的比较新愿景是：在 2025 年底之前，为品牌提供可以“从头到尾自动生成广告”的 AI 工具 —— 即从创意构思、视觉素材，到音效剪辑，全都由 AI 完成。

广告一直是 Meta 的主要收入来源，称之为“命脉”也丝毫不过分。近年来，他们已经陆续推出了一些 AI 工具，来帮助品牌实现个性化广告内容，比如快速更改广告文案、针对不同受众调整信息等。不过，Meta 这次的目标更加激进：让 AI 能够从零开始生成完整的广告视频，而不仅仅只是“辅助”工具。

这一趋势反映了生成式 AI 在广告业中的迅猛发展。过去，AI 主要用于后台数据分析，比如预测消费者行为、调整广告投放策略。而自 ChatGPT 问世以来，AI 书写文案的能力也被迅速投入商用。

虽然AI生成视频的前景听起来十分诱人，但已经有了不少“翻车案例”。例如：玩具反斗城（Toys R' Us）用 OpenAI 的 Sora 模型制作的悼念创始人视频，被网友批评为“诡异”“像梦魇”；大众汽车也因使用 AI 生成已故歌手 Elis Regina 的“深度伪造”广告而卷入舆论争议。

不过，随着 Runway 的 Gen-4 和谷歌的 Veo 3 等模型问世，文本生成高质量、拟真视频已经成为现实。在不久的将来，广告主们或许真的能省去昂贵的外景拍摄、专业摄制团队和后期制作预算。

不过，需要说明的是：自动化≠替代人类！

尽管自动化趋势明显，但 Meta 从未公开表示这些工具将取代人类岗位。相反，和多数科技公司一样，Meta 更倾向于把这些 AI 工具定位为“增强型助手”，用以支持、而非取代创意人员。

这一立场与 OpenAI、ElevenLabs 等公司一致：他们不断强调，AI 是为了“赋能人类”，而不是“取代人类”。

Meta 也认识到，即便技术再先进，人类监督仍不可或缺。目前的 AI 模型仍会产生“幻觉”（生成错误信息、胡编乱造等），且需要精心设计的提示语（prompt），这本身就成了一门“新兴技能”。

随着 Meta 及其竞争者不断推出更复杂、更强大的 AI 工具，广告业将迎来一轮深刻变革。

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