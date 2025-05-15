NCSoft寄望《永恒之塔2》，力争明年创收25000亿韩元

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NCSoft 已实现盈利。公司计划以今年下半年推出的大型新作《永恒之塔2》为核心，推动业绩提升。公司将积极推出涵盖多种游戏类型的 7 款新作，并配合大力度的组织重组和成本结构优化，力争在 2026 年实现最 高达 2. 5 万亿韩元（约合129. 25 亿人民币）的营收目标。

在 5 月 14 日举行的第 一季度业绩发布电话会议中，NCSoft表示：“将以《永恒之塔2》等下半年推出的 7 款新作为核心，全面开启业绩反弹”，“我们也正通过基于经典IP的衍生作品及获取全球IP，构建可持续增长的基础。”

《永恒之塔2》计划于今年下半年在韩国和中国台湾率先推出，并于 2026 年上半年进军全球市场。公司联席CEO朴炳武表示：“《永恒之塔2》与现有的‘Lineage-like’类游戏在商业模式（BM）上完全不同”，“面向全球用户的设计在收费模型上区别于其他MMORPG（大型多人在线角色扮演游戏）。”

据介绍，《永恒之塔2》在继承前作PVE和团队副本战斗体系的基础上，对此前尚未完善的内容进行了完整开发。朴代表表示：“初期将限制BM的应用，根据目标用户群体的反馈，逐步进行调整。”

NCSoft在今年第 一季度实现营收 3603 亿韩元，营业利润为 52 亿韩元，成功扭亏为盈。公司对 2026 年营收目标预期为至少 2 万亿韩元、最多2. 5 万亿韩元。根据现实估算，新作营收预计为 6000 亿至 7000 亿韩元，加上传统IP扩展带来的1. 5 万亿韩元营收，将有望实现该目标。

尤其是《永恒之塔2》的营收，即使以保守估算，也将占新作营收的一半。朴代表指出：“以仅在韩国和中国台湾发布的《Lineage 2M》首年营收的三分之一至四分之一为基准，保守地预测了《永恒之塔2》在韩国、中国台湾及全球营收”，“对于开发团队而言，这甚至算是非常低的预期。”

NCsoft 2025 年第 一季度业绩

为支撑业绩反弹，NCSoft也在加快组织结构调整。公司在过去一年中已裁员15%，接下来还计划以北美等海外法人为中心进一步进行结构调整。朴代表表示：“去年通过‘外科手术式’调整，已经构建了仅凭传统IP也能盈利的结构”，“今年将同时推进目标成本削减与组织效率提升，进一步增强盈利能力。”

营销策略也将进行全面改革。NCSoft将摒弃以品牌为中心的大规模传统营销，转而采取基于数据的效果导向型营销（Performance Marketing）。公司内部目标是将营销成本占营收的比例控制在5~6%以内。今后将不再进行大规模品牌宣传，而是围绕目标用户群体的导入（UA）和病毒式传播策略开展营销。

NCSoft将当前的业绩低谷视为“触底期”。朴代表表示：“现在正是黎明前最黑暗的时刻”，“从今年第三季度开始有望实现业绩反弹，我们将争取超出当前指引的成果。”

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