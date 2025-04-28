不止 14 个？大西洋月刊作者曝马斯克可能已有 100 多个孩子

站长之家(ChinaZ.com) 4月28日 消息:在此之前，人们一直认为马斯克只有 14 个孩子 —— 其实已经非常非常多了。但最近的报道表明，实际数字可能要高得多，或许，超过了 100 个。

《大西洋月刊》的作家伊丽莎白・布伦（Elizabeth Brunn）在播客节目《Civility》的一次对话中提出了这一说法 —— 她引用了《华尔街日报》的一篇报道，该报道援引消息人士的话称，马斯克的孩子数量可能多达 100 个甚至更多。

布伦证实，马斯克的孩子数量 “肯定不止 14 个”。

据布伦称，已知有四名女性为马斯克生育过孩子，但最近的信息显示，这个数字可能超过五个，尤其是如果把保守派社交媒体网红阿什莉・圣克莱尔（Ashley Saint Clair）也列入其中的话。

有趣的是，据报道，马斯克让孩子的母亲们签署了严格的保密协议。《Civility》的联合主持人艾莉森・凯默思（Alison Kemerth）透露，马斯克向这些女性支付了大笔款项，让她们“闭嘴”，且如果出现了任何违反保密协议的情况，他会毫不犹豫地采取法律行动。据布伦称，据说阿什莉・圣克莱尔拿到了 1500 万美元，并获得每月 10 万美元的住房补贴，条件是“闭嘴”。

在这次对话中提出的另一个重要问题是，长期以来一直倡导 “家庭价值观” 的共和党，对马斯克的生活方式却保持沉默。凯默思质疑，马斯克的一些行为，比如拒绝承认他的某些孩子，以及拒绝签署几份出生证明，这不仅丝毫不符合家庭价值观的理念，反而是相去甚远。

布伦解释说，马斯克的目标并不是建立一个传统的家庭，而是他有着与众不同的“宏大”愿景 —— 马斯克曾多次表示，出生率的下降对人类文明构成了威胁，他希望高智商的人能生育更多的孩子。