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卢伟冰称小米空调以中国前二为目标，小米空调智能制造工厂今年投产

2025-04-27 11:32 · 稿源： 站长之家

小米

2015 年，雷军开始试水空调业务。 2018 年，米家推出第 一台互联网空调。2021 年 5 月，发布新品米家新风空调……小米的空调持续业务稳步上升着。

4 月 26 日，小米集团合伙人、总裁卢伟冰发布微博透露，近期他走访了 4 个城市的小米空调核心供应商伙伴，不仅学习了大量空调知识，还重温了高中物理知识。卢伟冰表示，小米空调将以 2030 年在中国市场做到数一数二为目标，对标全球标杆。

在产品布局与研发方面，小米空调已完成全产品线布局，并实现了全栈自研。同时，小米空调智能制造工厂将于今年年内投产。

回顾小米空调的发展历程，2015 年，开始试水空调业务。2018 年，米家推出第 一台互联网空调……2021 年 5 月，推出新品米家新风空调……2024 年一季度，空调出货量超 69 万台，第三季度出货量更是超 170 万台；2025 年 2 月 27 日，小米发布中央空调……小米的每一步都稳打稳扎、且逐步上升。

随着空调旺季的到来，小米团队将加大备货力度，强化服务体验，致力于为用户提供优质的产品和服务。小米空调在短短几年内取得了显著的发展成果，凭借其不断创新的技术和完善的产品线，有望在未来的空调市场中占据重要地位，向着中国市场数一数二的目标稳步迈进。

以下为卢伟冰微博全文：

这三天跑了 4 个城市，拜访了小米空调的核心供应商伙伴，学习了很多空调的知识，也重新复习了一下高中物理知识。

  1. 小米空调以 2030 年中国市场数一数二作为目标，对标全球标杆;

  2. 小米空调已经完成了全产品线布局，并且完成了全栈自研;

  3. 小米空调智能制造工厂，会在今年年内投产。

空调旺季马上到来了，小米团队会加大备货力度，强化服务体验，为用户提供优质的产品和服务。

对此，网友们也是议论纷纷：

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