微软数据中心因GPU折旧和关税战而“缩减”，马斯克却踩下了油门

微软在 GPU 折旧、特朗普关税政策的 “双重打击”下，给其基建业务按下了暂停键，马斯克却反其道而行之，加速前行……

站长之家(ChinaZ.com) 4月18日 消息:微软正在推迟并缩减其 AI 数据中心的投资与建设计划。有分析认为，这是由于英伟达的 GPU 芯片升级周期缩短，导致现有 GPU 出现折旧问题，再加上特朗普发起的关税政策带来的冲击，双重叠加的影响导致了这一“推减”。与之相反的是，由埃隆・马斯克领导的 xAI 则在同一时期积极推进数据中心的扩张，其背后的推动原因备受关注。

据 18 日 IT 行业消息及外媒报道，微软已停止或推迟了在美国伊利诺伊州、北达科他州、威斯康星州，以及英国、印度尼西亚、澳大利亚等全球主要国家及地区计划建设的数据中心项目。

具体来说，微软停止了他们在英国伦敦进行的 GPU 芯片租赁、以及在美国芝加哥的数据中心用地获取讨论等谈判。此外，正在建设中的印度尼西亚雅加达郊外的数据中心也被叫停了。与此同时，最近 6 个月内已投入 2.62 亿美元的威斯康星州数据中心项目也已被搁置。

分析认为，英伟达的 GPU 升级周期缩短，对微软数据中心投资缩减的举措起到了决定性影响。在此之前，英伟达 CEO 黄仁勋在今年的 GTC 大会上强调了 “Blackwell与Hopper” 芯片之间巨大的性能差距，这让微软、亚马逊、谷歌、Meta、OpenAI 等大型科技企业面临 “折旧负担增加” 以及 “资产价值下降” 的局面。

与此同时，特朗普的对等关税政策也对 AI 基础设施的投建产生了负面影响 —— 全球关税越高，建设数据中心所需的材料、服务器、冷却装置等的成本也不可避免地随之上升。

据伯恩斯坦研究公司分析显示，去年美国的数据处理设备进口规模约为 2000 亿美元，这些设备主要来自中国大陆、中国台湾地区、越南、墨西哥等地。如果中国台湾地区制造的 GPU 芯片被征收更多关税，数据中心的建设成本也会相应增加。

尽管 AI 基础设施的“泡沫论” 不断扩散，但马斯克的 xAI 依旧采取了相反的行动。

为了进一步扩建世界比较大的数据中心 “Colossus”，xAI 在美国田纳西州孟菲斯市西南部额外购买了约 9.3 万平方米的土地。

此外，xAI 还在美国亚特兰大建设了价值约 7 亿美元的第二个数据中心，并与戴尔（Dell）签订了价值 50 亿美元的 GPU 服务器购买合同。通过这些举措，xAI 计划在年内将 GPU 数量增加到 100 万个左右（目前约 20 万个）。

业内人士推测，马斯克的这一系列行动可能是为了制衡微软、OpenAI、甲骨文、软银组成的联盟阵营的 “Stargate（星际之门）”项目。业内相关人士表示：“这可能是一种战略性举措，即趁竞争对手犹豫不决之际，抓住机会，确保全球 AI 基础设施的主导权。”