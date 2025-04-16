5000亿美金白投了？英伟达H20禁令升级，无限期适用！

美国开始控制用于超 级计算机的英伟达 H20 芯片的出口。黄仁勋虽然投资规模巨大，但也受到监管。

站长之家(ChinaZ.com) 4月16日 消息:美国政府决定无限期限制英伟达 AI 芯片“H20”的出口，该芯片是专为出口中国而设计的。在此之前，黄仁勋参加了特朗普晚宴，向外界释放了“放松管制”的信号，大众期待出口恢复，但随着“关税战”的升级，美国似乎又再次将重点转向了加强管制。

当地时间16 日，英伟达在提交给美国证券交易委员会（SEC）的披露文件中宣布，“我们已收到美国商务部的通知，向中国出口 H20 芯片需要单独的出口许可证”。该许可证被解读为“实际上的出口禁令”，因为这项通知不是临时措施，而是“无限期适用”。

H20 是唯 一一款能够避开美国现有出口限制、出口到中国的高性能 AI 芯片，而高端型号 H200 和 B200 被完全禁止出口。然而，由于最近有消息称 H20 被用作中国人工智能初创公司 Deepseek 的主要 AI 芯片，以进行 AI 训练之用，美国政府又开始“担心”了。

今年早些时候， Deepseek 推出了 R1 推理大模型（ LLM ） ，震惊了包括美国在内的全球科技界。据 CNBC 等消息称，美国政府表示，采取这一行动是因为其判断“H20 存在被用于中国研发超 级计算机或敏感 AI 系统的风险”。虽然性能较低，但有分析认为，当数千个并行连接使用时，可以对 AI 模型训练产生实际影响。

这对于 Nvidia 来说可谓是“十分尴尬”的境况。就在一天前，英伟达 CEO 黄仁勋宣布了在未来四年内投资 5000 亿美元在美国建设 AI 芯片制造工厂的计划 —— 这被解读为一种放松管制的措施。但遗憾的是，无论投资公告如何，美国政府依旧重申了其监管政策。

因此，NVIDIA 表示，由于相关库存处理和合同变更成本，2026 财年第 一季度将出现约 55 亿美元的损失。最终，英伟达股价在盘后交易中下跌高达6%。

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