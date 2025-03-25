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三星要用AI来拦截“垃圾短信”，从Galaxy S25 开始！

2025-03-25 09:36 · 稿源：站长之家

samsung galaxy s23，三星

三星要用AI来为他们的手机拦截 “垃圾短信”……

站长之家(ChinaZ.com) 3月25日 消息:韩国放送通信委员会 25 日表示，他们已与韩国互联网振兴院（KISA）、三星电子合作，开发出了 “基于 AI 的垃圾信息拦截功能” —— 这也是去年 11 月发布的韩国政府层面的 “非法垃圾信息防范综合对策” 的一项举措。

据悉，如果收到存在包含疑似恶意内容的信息，智能手机将使用基于 AI 的技术进行自动拦截。通过这一功能，被判定为恶意垃圾信息发送号码、以及包含危险链接（URL）的非法垃圾短信将被自动拦截并分类。

三星电子将率先在他们的比较新产品 Galaxy S25 系列上应用该功能，对于现有的机型，将通过 Android 15 操作系统（One UI 7）的更新逐步应用。

安卓系统 Android

从去年 9 月，放送通信委员会、韩国互联网振兴院以及三星电子就开始了这项功能的开发。

在被自动拦截的信息中，用户若有需要接收的信息，可以在 “被拦截的恶意信息”“由 AI 拦截的信息”“我拦截的信息” 中选择性地解除拦截或进行查看。

放送通信用户政策局局长申英圭（音译）表示：“除了移动通信运营商一直以来所做的非法垃圾信息拦截工作外，三星电子此次引入的功能进一步强化了非法垃圾信息的拦截。” 他还称：“今后也将通过紧密的相互合作，持续营造让国民能够免受非法垃圾信息、网络钓鱼、短信诈骗侵害的安全环境。”

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