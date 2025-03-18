2300美元起？外媒称可折叠iPhone明年发布，可以开始攒钱了！

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站长之家(ChinaZ.com) 3月18日 消息:大众对苹果新款可折叠 iPhone 的期待感越来越高了。据分析师 Tim Long 称，苹果新款折叠屏iPhone的起售价可能在 2300 美元左右 —— 这与此前苹果知名分析师郭明錤预测的“ 2000 至 2500 美金”相吻合 —— 这也是迄今为止最昂贵的手机之一，几乎是苹果优质旗舰 iPhone 16 Pro Max 的两倍。

此外，据 MacRumors 等外媒报道称，苹果为了挽回今年 iPhone 销量下滑的颓势，计划从明年开始推出可折叠设备 —— 苹果目前正在与供应商合作设计和开发新产品，至少有一款新型可折叠设备预计会在明年下半年投入量产。美国当地的消息人士透露，可折叠iPhone的研发进展顺利。在此之前，就有传闻称可折叠版 iPhone 将在 2026 年或 2027 年的某个时候进入大规模生产阶段。

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2300 美元应该只是起售价，更高端配置的版本，价格可能会高得多。与三星 Galaxy Z Fold 系列相比，三星该系列手机起售价为 1899 美元，比较高可达 2259 美元，人们很容易将价格的上涨归咎于所谓的 “苹果溢价”。不过，它也并非市场上最昂贵的可折叠手机。

华为 Mate XT 作为新款商用三折叠机型，其售价高达 2800 美元。三星的多折叠手机虽有公开亮相，但落地还停留在传闻阶段，预计价格也会超过 2000 美元。

此外，一加新款折叠屏手机 OnePlus Open 的起售价为 1700 美元，而即将推出的一加 Open 2 预计售价会更高。

书本式折叠手机的价格往往要比翻盖式折叠手机更高，预测称，折叠屏 iPhone 将采用向内翻折的书本式设计。

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在此之前，苹果知名分析师郭明錤预测，明年发布的新款可折叠 iPhone 售价将在 2，000 至 2，500 美元之间。

此外，他还称，可折叠 iPhone 预计将配备 7.8 英寸的主屏幕和 5.5 英寸的外显。可折叠 iPhone 展开后看起来就像 iPad mini。折叠屏 iPhone 还将配备两个后置摄像头、一个前置摄像头、一个 Touch ID 电源按钮（不是 Face ID）、以及高密度电池。郭明錤预测，可折叠 iPhone 展开时厚度为 4.5 毫米，折叠时厚度为 9-9.5 毫米。可折叠iPhone的外部将采用钛材质，铰链将采用钛和不锈钢的混合物。

据称，苹果还在准备一款 18 英寸屏幕的可折叠设备 —— 可能是一台可折叠的 Mac 或一台可折叠的 iPad。

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