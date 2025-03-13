为马斯克“带货”？特朗普大张旗鼓地买了一辆特斯拉Model S

双向奔赴！

站长之家(ChinaZ.com) 3月13日 消息:特朗普最近购买了一辆红色的特斯拉 Model S，在白宫进行车辆挑选时，特斯拉CEO埃隆・马斯克也在场。特朗普通过这一引人注目的举动表达了对正面临重大挑战的特斯拉的支持 —— 包括公司股票暴跌、针对马斯克的抗议等。

2025 年 3 月 11 日，特朗普把白宫草坪变成了特斯拉的“展示厅”，在马斯克的陪同下挑选了一辆红色的 Model S。特朗普称赞了这款车的外观和性能，当他坐在驾驶座上时说道：“哇，太漂亮了。” 由于安全规定，他没有试驾这辆车，但这并不妨碍他对这次购买表现出了极大的热情。与此同时，他还强调自己支付了大约 8 万美元的全款价格，没有要求任何折扣。

近来，马斯克积极参与特朗普政府的 DOGE 事务，此举引发了褒贬不一的反应。他主张的削减政府开支活动引发了广泛的抗议活动，其中一些甚至演变成了暴力事件。反对者认为，马斯克种种行为影响了大众对特斯拉的看法，导致了公司股价大幅下跌 —— 在过去一个月里，特斯拉股票价值下跌了 30%。公司股票的大幅下跌，也导致马斯克的净资产减少了约 1110 亿美元。

特朗普对马斯克和特斯拉的公开支持，为的是抵消围绕该公司的负面情绪。企图通过购买一辆特斯拉并称赞马斯克的贡献，来增强消费者信心，并重振特斯拉的市场表现。至于这种支持是否能让该公司股票回升、公众形象有所改善，仍有待观察。

值得一提的是，在特朗普公开为特斯拉“带货”之后，《纽约时报》报道称，马斯克方面表示将向特朗普团队控制的组织再注资 1 亿美元。不过，这些资金具体捐至何处、用作何用，暂未明确。

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