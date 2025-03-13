一个时代的终结！福特福克斯将于11月停产，Saarlouis命运不明

这款备受欢迎的车型结束了长达 25 年的“生命历程”！

站长之家(ChinaZ.com) 3月13日 消息:福特官方已宣布，公司旗下长期生产的掀背车型福克斯（Focus）将于 2025 年 11 月停产。这标志着该车型长达 25 年的“生命历程”迎来了落幕。1998 年，福克斯初次上市，一经推出便迅速受到了全球汽车爱好者们的喜爱。虽然福克斯 2018 年就已经在美国停产了，但它在欧洲市场一直很受欢迎。

福特的一位发言人在一份声明中证实了这一消息，其在声明中表示：“25 多年来，福克斯一直是福特在欧洲受欢迎的车型之一，我们非常感激客户对这款汽车的喜爱。正如之前所宣布的，我们现在专注于为欧洲各地的客户推出新一代的、令人激动的电动汽车，因此福特福克斯的生产将于 2025 年 11 月正式停止。我们今后也会致力于为福克斯客户提供持续的服务和支持。”

福特福克斯的传奇

在过去的四分之一个世纪里，福特福克斯一直是紧凑型汽车领域的中流砥柱，这款汽车凭借其可靠性、经济性和高性能获得了很好的口碑。在其四代车型中，福克斯从一款实用的日常代步车发展成为拉力赛传奇，留下了深厚的赛车运动传统。

福特为何停产福克斯？

停产福克斯的决定与福特向电动出行转型的战略相符。这家汽车巨头正大力投资电动汽车技术，推出了如卡普里（Capri）纯电SUV等新车型，并更加专注于 Kuga 和 Puma 等跨界 SUV 车型。

随着欧洲法规推动降低排放和提高可持续性，像福克斯这样的传统汽油动力掀背车正逐渐被淘汰。再加上 Fiesta 和 Mondeo 也从福特的欧洲产品线中退出了，福特的展厅很快就会呈现出截然不同的面貌。

对汽车行业的影响

福克斯的停产不仅仅是福特车迷的损失，它也标志着整个汽车行业格局的转变。紧凑型掀背车市场一直在萎缩，SUV 和电动跨界车更受青睐。虽然电动汽车有望带来更高的效率和可持续性，但仍有不少汽车迷为价格亲民、驾驶乐趣十足的小型汽车的衰落感到惋惜。

目前生产福克斯的德国生产工厂Saarlouis也面临着不明的未来。福特尚未确认这家工厂未来会生产什么车型来取代福克斯，只是表示：正在探索其他项目的机会！

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