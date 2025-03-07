微信官宣瘦身！微信批量清理原图新功能来了

2025年3月7日，微信推出了一项新功能，帮助用户批量清理聊天记录中的原图和原视频，以释放手机存储空间。这一功能的推出，旨在解决用户因长期积累的聊天记录导致存储空间不足的问题。

微信用户在日常使用中，常常因为接收和发送原图、原视频而不知不觉地占据了大量存储空间。例如，随机抽查的一位用户，其190GB的聊天记录中，原图和原视频就占用了76GB。为了帮助用户更高效地管理存储空间，微信在最新版本中增加了“存储空间”功能，用户可以通过两种路径进入:一是点击“我”-“设置”-“通用”-“存储空间”-“缓存”;二是直接在微信搜索框中搜索“存储空间”并选择“缓存”。

进入“缓存”页面后，用户可以点击“去清理”，选择需要清理的原图和原视频。清理后，图片和视频将自动转换为普通画质，从而大幅减少存储空间的占用，同时不影响后续的浏览体验。此外，微信还特别设计了14天内的原图和原视频保留功能，即使用户选择了清理，这些文件在有效期内仍可随时点击下载，确保用户不会因清理而丢失重要数据。

微信团队提醒用户，清理操作无需等待进度条完成，系统会在后台自动处理。这一新功能的推出，不仅为用户提供了一种便捷的存储管理方式，也进一步优化了微信的用户体验。

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