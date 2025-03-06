全球首款通用AI助手发布 中国AI产品Manus一夜刷屏

站长之家（ChinaZ.com）3月6日 消息:近日，全球首款通用Agent（自主智能体）产品Manus正式开启了部分内测，这标志着AI自主智能领域迈出了关键性的一步。Manus以其强大的独立思考、规划并执行复杂任务的能力，直接交付完整成果，展现了前所未有的通用性和执行能力。

与现有的AI助手相比，Manus不仅具备多任务操作能力，如Claude的Computer use等，更能在多个领域实现更高的执行质量。无论是深入的市场调研、繁琐的文件批量处理、个性化的旅行规划，还是专业的数据分析，Manus都能通过其独特的独立思考和系统规划能力，在虚拟环境中灵活调用各类工具，如编写并执行代码、智能浏览网页、操作网页应用等。当其他AI还停留在生成想法的阶段时，Manus已经能够独立思考并采取实际行动。

为了展示Manus的广泛应用能力，官方特别放出了40个案例，涵盖了个性化旅行规划、股票分析、教育课程开发、保险政策比较、B2B供应商采购、财务报告分析、公司名单整理、在线商店运营分析、活动解释图制作、候选人面试安排、潜在客户寻找以及新闻发布会提词器制作等多个领域。这些案例充分证明了Manus在不同场景下的高效执行力和实用性。

在权威的GAIA基准测试中，Manus更是创下了新纪录，性能远超OpenAI的同类产品，进一步巩固了其在AI自主智能领域的领先地位。

Manus背后的研发团队来自Monica.im，其创始人肖弘（昵称小红，英文名Red）是一位年轻的连续创业者。

随着大模型浪潮的兴起，肖弘敏锐地捕捉到了AI领域的巨大潜力。2022年，他正式创立了Monica，并专注于海外市场。通过推出独立开发者产品ChatGPT for Google，Monica迅速完成了冷启动，并获得了大量用户。截至2024年，Monica的用户数量已达到1000万，在海外同类产品中名列前茅，并保持着可观的盈利。

Manus的内测开启，不仅标志着AI自主智能领域的一次重要突破，也预示着未来AI技术将更加深入地融入人们的生活和工作之中。

体验地址：https://top.aibase.com/tool/manus

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