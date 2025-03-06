谷歌要颠覆搜索结果页？“AI Mode”开测，只有AI、没有网页

站长之家(ChinaZ.com) 3月6日 消息:与国内的“有问题百度一下”一样，谷歌在海外同样也从“名词”变成了“动词”。不过，谷歌很快就不再向用户展示互联网内容了，而是直接告诉你结果。

本周三，谷歌宣布了他们正在测试名为“AI Mode”的搜索显示模式 —— 即借助 Gemini 2.0 扩展的人工智能搜索功能。这意味着，以后在搜索结果页中显示的不再是那些蓝色链接，在“AI Mode”下，将由 Gemini 完全“接管”搜索结果的展示任务。

值得一提的是，这也标志着 Gemini 2.0 在谷歌搜索中的初次亮相。在此之前的2024 年 12 月，谷歌官宣了首批 Gemini 2.0 模型，首先推出的是精简版 Gemini 2.0 Flash。更复杂的 Gemini 2.0 版本仍在测试中，不过谷歌表示，已经使用该模型对 AI Overviews 进行了优化 —— 有助于用户在数学、编码和多模态查询等领域解决更复杂的问题。

通过这次的更新，连未成年人、以及未登录用户也很快就可以看到谷歌搜索结果页面上展示进阶版 AI Overviews 的场景了，这是一个重大变化，但这只是谷歌AI搜索计划的开端而已。

Gemini 2.0 也将成为“AI MODE”的助力 —— 将作为一项可自行选择开启与否的功能在谷歌 Search Labs 推出，颠覆以往我们所熟知的搜索方式，给用户提供了一种全新的选择。以后谷歌搜索结果页将摒弃曾经那些标准的网页链接展示形式，利用 “先进的推理、思考和多模态能力” 来构建对搜索词的“答案” —— 可能包括网页摘要、知识图谱内容和购物数据等。本质上，它是一个更庞大、更复杂的 AI Overviews。

正如谷歌之前所指出的，许多用户的搜索内容是“问题”，而非“一串关键词”。对于这类查询，从理论上讲，AI的直接回复能比那些蓝色链接组成的列表更加直观。当然，这一切的前提是“AI的准确性和可靠性” —— 而这一点仍是像 Gemini 这样的生成式人工智能系统所欠缺的。

此外，面对“网络搜索已死”的说法，谷歌坚称反对态度。他们认为，这并非网络搜索的终结，并坚称帮助人们在网络上发现更多好内容 “仍然是他们的方法核心”。

的确如此，谷歌展示的示例中包含了与 AI Overviews 类似的来自网络各处的链接和引用。然而，在 AI Mode下，你无法通过向下滚动页面来查看自然搜索结果。相反，AI Mode 的目的就是以对话的方式运行，让你能够细化搜索内容、或继续提出后续问题。

AI Mode 仍然可以显示一些网页链接，但摒弃了自然搜索结果。

不过，对于不喜欢这种形式的用户而言，也不需要担心得这么早，毕竟，这项功能目前只有 Google One AI Premium 订阅用户才能用 —— 为了使用谷歌较好的语言模型，他们每月需要支付 20 美元。这可能意味着，即使对于谷歌这样一家免费提供大量AI服务的公司来说，生成这些搜索结果页面的成本也是很高的。不过，鉴于谷歌在AI方面进展之迅速，可能很快 AI Mode 就会变得人人可用了。

谷歌也承认，在 AI Mode 正式推出之前，仍有很多准备工作要做。仅靠 AI 可能无法总是提供全面的信息概述。在这种情况下，它将退而显示能够解决你问题的传统网页链接显示形式。在仍处于开发阶段的 AI Mode 中，它可能还会像聊天机器人一样呈现出某种角色形象、或形成某种观点。

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