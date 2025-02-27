OPPO小屏旗舰Find X8 Next即将发布，对标iPhone Air、S25 Edge？

站长之家(ChinaZ.com) 2月27日 消息:在此之前，多方消息源显示，OPPO正在准备推出一款新产品 —— Find X8 系列中的新品：OPPO Find X8 Next（最初被称为OPPO Find X8 Mini），这款新品并将在接下来的新品发布会上，与Find X8 Ultra等产品一同亮相。

早在去年 11 月，知名爆料者数码闲聊站就曾表示，OPPO 正在准备一款不同于 2024 年 Find X8 和 Find X8 Pro 的、更轻薄的、全新旗舰机型。几个月后，他还发布了这款手机的可能参数列表。

根据爆料显示，Find X8 Next 将配备一块 6.3 英寸 LTPO OLED 屏幕，采用极窄边框设计，分辨率为 1216×2640，120Hz自适应刷新率。如果这些规格属实，它不仅可与谷歌 Pixel 9 Pro 相媲美，而且还要更加优越。此外，Find X8 Next 预计将搭载一颗 50MP 的潜望式长焦摄像头，不过其前置摄像头的规格尚未可知。

更令人瞩目的是 Find X8 Next 较好的轻薄的机身。据爆料称， Find X8 Next 的裸机重量将来到180g出头级别。

值得一提的是， Find X8 Next 可能会与今年即将推出的另外两款轻薄手机 —— 苹果 iPhone 17 Air 和三星 Galaxy S25 Edge 展开竞争。

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