Realme真我正式官宣接入DeepSeek-R1

站长之家(ChinaZ.com)2 月 20 日 消息：Realme真我官宣，将在其 25 日发布的真我Neo7SE中接入Deepseek-R1。值得一提的是，这也是行业首发游戏功能接入Deepseek。
根据此前公开的信息显示，真我Neo7SE采用全新的机甲设计，配备了1.5K的6000nit护眼电竞直屏，提供了苍蓝机甲版、白翼战神、暗铠铁骑三种配色，搭载的是联发科天玑8400-Max处理器，电池容量高达7000mAh，这也是行业内电池比较大的天玑 8400 系列机型。
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站长之家(ChinaZ.com)2 月 20 日 消息：Realme真我官宣，将在其 25 日发布的真我Neo7SE中接入Deepseek-R1。值得一提的是，这也是行业首发游戏功能接入Deepseek。
根据此前公开的信息显示，真我Neo7SE采用全新的机甲设计，配备了1.5K的6000nit护眼电竞直屏，提供了苍蓝机甲版、白翼战神、暗铠铁骑三种配色，搭载的是联发科天玑8400-Max处理器，电池容量高达7000mAh，这也是行业内电池比较大的天玑 8400 系列机型。
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多位网友在社交平台上发布截图，微信正在小范围灰测接入DeepSeek-R1，有部分用户已经内测到了相关AI搜索功能。搜索页面显示，AI搜索提供快速回答和深度思考两项功能，不过目前该功能找不到历史问答以及无法连续问答。DeepSeek的出现，将给千行万业带来巨大变化AI成本降低必将加速行业发展，如何进一步挖掘DeepSeek的潜力，实现技术的深度融合与创新应用，将是所有参与企业共同面临的机遇与挑战。
联想moto宣布旗下手机正式接入DeepSeek-R1满血版大模型，首批支持联想motorazr50系列。联想moto也成为目前首家支持DeepSeek-R1671B模型参数量的手机厂商。头部手机厂商中，仅有小米尚未披露接入DeepSeek的计划。
为满足广大用户对DeepSeek的体验需求，傅盛的微信公众号现已接入DeepSeek-R1满血版，这一版本可以有效避免服务器繁忙带来的延迟问题，让大家随时随地享受丝滑体验！傅盛的AI助手还特别支持语音输入功能，贴心设计让操作更加便捷，满足不同用户的多样化需求。让我们携手共进，迎接这一激动人心的未来！
今日，真我官宣正式接入DeepSeek-R1，真我Neo7SE成为行业首款游戏功能接入DeepSeek-R1的手机，官方宣称挑战同档最智能天玑8400游戏神机。热门自走棋手游AI实时攻略率先支持深度思考、联网搜索，将为玩家提供阵容推荐等攻略。ID设计上，新机提供三款配色，其中两款采用机甲元素设计、一款为纯色设计，分别是苍蓝机甲版、白翼战神、暗铠铁骑。
今天腾讯官方宣布，其AI助手腾讯元宝”迎来重大更新，正式接入满血版Deepseek-R1模型，用户打开腾讯元宝并进入对话界面，即可免费使用。腾讯元宝采用的Deepseek-R1671B满血版，是系列模型中能力最完整、效果最优的版本。目前腾讯元宝同时支持腾讯混元大模型和Deepseek-R1，未来，腾讯将持续优化产品能力，提升模型性能，打造更高效、更稳定的AI助手体验。
日前，QQ音乐宣布旗下自研AI助手完成对DeepSeek-R1完整版大模型部署，这是DeepSeek首次在音乐平台的应用。QQ音乐AI助手集成部署DeepSeek后，将基于DeepSeek-R1的深度思考，在歌曲内容推荐、音乐知识问答、明星资讯搜索等进行更全面精准答复。为进一步促进技术的开源和共享，DeepSeek支持用户进行模型蒸馏”，在用户协议中，明确允许用户利用模型输出、通过模型蒸馏等方式训练其他模型。
OPPOFindN5将在本月正式发布，该机将刷新折叠屏厚度极限，折叠态厚度不到9.2mm，成为全球最薄折叠屏手机。除了超薄机身之外，OPPOFind系列产品负责人周意保还透露了该机一项新亮点接入DeepSeek-R1。从3C认证信息来看，OPPOFindN5的电池容量为5600mAh，可满足日常使用需求。
近期，华为、荣耀、OPPO、vivo、联想、中兴等一众国产手机厂商都接入了DeepSeek-R1大模型，主流厂商仅剩小米尚未接入，如今终于姗姗来迟。目前在小米澎湃OS2的超级小爱中，可以通过对它说打开深度思考”来开启DeepSeek-R1，目前支持写代码、写文章、逻辑推理等功能。持有以上机型的朋友，都可以对超级小爱说打开深度思考”尝试开启。
咱们到底该如何部署DeepSeek-R1，才能体验最佳啊?对于这个问题，DeepSeek官方发话了:DeepSeek推荐的设置非常简单，只有四项内容。其实在此前相关文档中有所涉及，我们在这里再来回顾一下。DeepSeek表示:file_template=\"""[filename]:{file_name}[filecontentbegin]{file_content}[filecontentend]{question}"""对于Web搜索，{search_results}，{cur_data}和{question}是参数。
据多位微博用户分享及理想汽车第一产品线总裁汤靖确认，理想同学App已接入DeepSeekR1V3模型。用户可在首页右下方切换模型，体验R1模型的深度思考、联网搜索和连续对话等功能。值得一提的是，新版本还能进行各种风格的绘画创作，写实、漫画、油画、水彩都不在话下。