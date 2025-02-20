Realme真我正式官宣接入DeepSeek-R1

站长之家(ChinaZ.com)2 月 20 日 消息：Realme真我官宣，将在其 25 日发布的真我Neo7SE中接入Deepseek-R1。值得一提的是，这也是行业首发游戏功能接入Deepseek。

根据此前公开的信息显示，真我Neo7SE采用全新的机甲设计，配备了1.5K的6000nit护眼电竞直屏，提供了苍蓝机甲版、白翼战神、暗铠铁骑三种配色，搭载的是联发科天玑8400-Max处理器，电池容量高达7000mAh，这也是行业内电池比较大的天玑 8400 系列机型。

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