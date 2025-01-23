三星 Galaxy S25 系列手机发布 尝鲜价 6499 元起

在今天的三星 Galaxy 全球新品发布会上，三星电子正式推出了其最新旗舰智能手机——三星 Galaxy S25系列，涵盖 Galaxy S25、Galaxy S25+ 和 Galaxy S25Ultra 三款机型。

三星 Galaxy S25系列的设计理念在于极致的轻薄与便携。作为三星有史以来最纤薄的 S 系列机型，该系列采用了直屏和直角边框设计，边框更窄，视觉效果更加出色。具体来看，Galaxy S25的尺寸为70.5×146.9×7.2mm，重量仅为162克;而 Galaxy S25+ 的尺寸为75.8×158.4×7.3mm，重量为190克。

在屏幕方面，Galaxy S25系列全系搭载了第二代动态 AMOLED 显示屏，并支持120Hz 自适应刷新率，能够在1Hz 到120Hz 之间智能调节，以适应不同使用场景。Galaxy S25配备了6.2英寸 FHD + 屏幕，而 Galaxy S25+ 则配备了6.7英寸 QHD + 屏幕。两款机型均支持视觉增强技术（Vision Booster）和自适应色调，确保在各种光线环境下都能提供最佳的视觉效果。

影像系统是 Galaxy S25系列的一大亮点。两款机型均配备了5000万像素广角镜头、1200万像素超广角镜头和1000万像素长焦镜头，前置摄像头为1200万像素。手机芯片中首次引入的拍摄降噪算法能够更精确地识别动态和静态物体，通过优化的解决方案消除噪点，即使在暗光环境下也能拍摄出清晰的视频。此外，Galaxy S25系列默认采用10-bit HDR 录制，相比8-bit，色彩丰富度提升了四倍。

在性能方面，Galaxy S25系列搭载了专为 Galaxy AI 定制的高通骁龙8至尊版移动平台。该芯片组的 NPU 性能提升了40%，CPU 性能提升了37%，GPU 性能提升了30%。同时，芯片组支持 ProScaler 屏幕超分辨率算法与 mDNle 屏幕画质增强技术，可通过 AI 技术提升图像质量，相比上一代 Galaxy S 系列，最高提升幅度可达40%。

电池续航方面，Galaxy S25+ 配备了4900mAh 电池，而 Galaxy S25则配备了4000mAh 电池。全系支持45W 有线快充和无线加速充电2.0，并支持无线电源分享功能，可为其他支持 Qi 无线充电的设备进行反向充电。散热方面，Galaxy S25系列采用了优化后的散热结构，散热板面积增大了40%，并使用了定制的导热材料，使热效率提高了20%，能够更好地应对高强度设备使用和 AI 处理。

此外，新机全系支持 IP68级防水防尘，可在1.5米深的水下保持30分钟的防水性能。系统方面，Galaxy S25系列预装了基于 Android15系统的最新 One UI7，为用户带来更加智能和个性化的体验。

具体售价如下：

Galaxy S25

12GB256GB尝鲜价6499元

12GB512GB尝鲜价7499元

Galaxy S25

12GB256GB尝鲜价7499元

12GB512GB尝鲜价8499元

Galaxy S25Ultra

12GB256GB尝鲜价10199元

12GB512GB尝鲜价11199元

16GB1TB尝鲜价13699元

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