Nvidia 的 AI 帝国：看看它投资的初创企业

没有哪家公司比 Nvidia 更能充分利用人工智能革命。自两年多前推出 ChatGPT 以来，该公司的收入、盈利能力和现金储备一路飙升，此后又推出了许多具有竞争力的生成式人工智能服务。其股价飙升了八倍多。

在此期间，这家全球领先的高性能 GPU 制造商利用其不断膨胀的财富大幅增加对各种初创企业的投资，尤其是人工智能初创企业。

根据 PitchBook 的数据，这家芯片巨头在2024年加大了风险投资力度，参与了49轮人工智能公司融资，较2023年的34轮大幅增加。与前四年的总和相比，这是一个巨大的投资增长，在这四年中，英伟达仅资助了38笔人工智能交易。请注意，这些投资不包括其正式的企业风险投资基金 NVentures 的投资，该基金在过去两年也大幅增加了投资。（PitchBook 表示，NVentures 在2024年参与了24笔交易，而2022年只有2笔。）

Nvidia表示，其企业投资的目标是通过支持其认为是“游戏规则改变者和市场创造者”的初创公司来扩大人工智能生态系统。

当然，Nvidia 并不是唯一一家向 AI 初创公司投资的大型科技公司。但在过去两年中，它是最活跃的。PitchBook 数据显示，与 Nvidia 在两年内（2023年和2024年）的83笔交易相比，Alphabet 参与了73笔，而微软参与了40轮。

以下是过去两年内融资额超过1亿美元的初创公司名单，其中 Nvidia 作为参与者，按融资额最高到最低的顺序排列。

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十亿美元俱乐部

OpenAI:据报道，Nvidia 于10月首次支持 ChatGPT 制造商，为该公司66亿美元的巨额融资开出了1亿美元的支票，使该公司的估值达到1570亿美元。与 OpenAI 的其他支持者相比，这家芯片制造商的投资相形见绌，尤其是 Thrive，据《纽约时报》报道，Thrive 投资了13亿美元。

xAI:Nvidia 参与了 Elon Musk 的 xAI 的60亿美元融资。这笔交易表明，并非所有 OpenAI 的投资者都遵循了其要求，不再支持其任何直接竞争对手。在10月投资 ChatGPT 制造商后，Nvidia几个月后加入了 xAI 的资本表。

Inflection:Nvidia 首批重大 AI 投资之一，也取得了最不寻常的结果之一。2023年6月，Nvidia 是 Inflection13亿美元融资的几位主要投资者之一，该公司由 Mustafa Suleyman 创立，后者此前创立了 DeepMind。不到一年后，微软聘请了 Inflection AI 的创始人，并支付了6.2亿美元购买非独家技术许可，导致该公司员工人数大幅减少，未来前景也更加不明朗。

Wayve:今年5月，Nvidia 参与了这家英国初创公司10.5亿美元的融资，该公司正在开发自动驾驶的自学系统。该公司正在英国和旧金山湾区测试其车辆。

安全超级智能:9月，Nvidia 成为前 OpenAI 首席科学家 Ilya Sutskever 创立的新创业公司的支持者。据报道，这轮10亿美元的融资使这个拥有10名员工的新AI 实验室的估值达到50亿美元。

Scale AI:2024年5月，Nvidia 与 Accel 以及其他科技巨头亚马逊和 Meta 联手，向 Scale AI 投资10亿美元，该公司为企业提供用于训练 AI 模型的数据标记服务。此轮融资使这家总部位于旧金山的公司估值接近140亿美元。

数亿美元俱乐部

Crusoe:据美国证券交易委员会 （SEC） 的一份文件显示，这家初创公司正在建设数据中心，准备出租给甲骨文、微软和 OpenAI，该公司在11月底筹集了6.86亿美元。这笔投资由 Founders Fund 领投，其他投资者包括 Nvidia。

Figure AI:2月份，人工智能机器人初创公司 Figure从 Nvidia、OpenAI Startup Fund、微软等公司获得了6.75亿美元的B 轮融资。此轮融资后，该公司的估值达到26亿美元。

Mistral AI:Nvidia 第二次投资 Mistral，这家总部位于法国的大型语言模型开发商于6月份以60亿美元的估值筹集了6.4亿美元的 B 轮融资。

Cohere:今年6月，Nvidia 投资了 Cohere 的5亿美元融资，Cohere 是一家为企业提供服务的大型语言模型提供商。这家芯片制造商一年前首次投资了这家位于多伦多的初创公司。

Perplexity:根据 PitchBook 的数据， Nvidia 于2023年11月首次投资 Perplexity，并参与了这家人工智能搜索引擎初创公司的后续每一轮融资，包括12月份的5亿美元融资，该轮融资使该公司的估值达到90亿美元。

Poolside:10月份，AI编程助手初创公司 Poolside 宣布获得由贝恩资本风险投资公司 （Bain Capital Ventures） 领投的5亿美元融资。Nvidia 参与了此轮融资，这家 AI 初创公司的估值达到30亿美元。

CoreWeave:Nvidia 于2023年4月投资了这家 AI 云计算提供商，当时 CoreWeave 筹集了2.21亿美元的资金。此后，CoreWeave 的估值从约20亿美元跃升至190亿美元，据报道，该公司今年的目标是进行350亿美元的 IPO。CoreWeave允许其客户按小时租用 Nvidia GPU。

Sakana AI:9月，Nvidia 投资了这家总部位于日本的初创公司，该公司使用小型数据集训练低成本的生成式 AI 模型。这家初创公司以15亿美元的估值筹集了约2.14亿美元的 A 轮融资。

Imbue:这家人工智能研究实验室声称正在开发能够推理和编码的人工智能系统，于2023年9月从 Nvidia、Astera Institute 和前 Cruise 首席执行官 Kyle Vogt 等投资者那里筹集了2亿美元。

Waabi:6月份，这家自动驾驶卡车初创公司完成了2亿美元的 B轮融资，由现有投资者 Uber 和 Khosla Ventures 共同领投。其他投资者包括 Nvidia、沃尔沃集团风险投资公司和保时捷汽车控股 SE。

超过1亿美元的交易

Ayar Labs:去年12月，Nvidia 投资了Ayar Labs 的1.55亿美元，该公司开发光学互连以提高 AI 计算和电源效率。这是 Nvidia 第三次支持这家初创公司。

Kore.ai:这家开发企业级 AI 聊天机器人的初创公司于2023年12月筹集了1.5亿美元。除了 Nvidia，参与此次融资的投资者还包括 FTV Capital、Vistara Growth 和 Sweetwater Private Equity。

Weka:今年5月，Nvidia为 AI 原生数据管理平台 Weka投资了1.4亿美元。此轮融资后，这家硅谷公司的估值达到16亿美元。

Runway:2023年6月，为多媒体内容创作者打造生成式 AI 工具的初创公司 Runway从 Nvidia、Google 和 Salesforce 等投资者手中筹集了1.41亿美元的 C 轮融资。

Bright Machines:2024年6月，Nvidia 参与了智能机器人和人工智能驱动的软件初创公司 Bright Machines 的1.26亿美元 C 轮融资。

Vast Data:这家为人工智能和数据分析提供存储解决方案的初创公司于2023年12月以93亿美元的估值完成了1.18亿美元的 E 轮融资。这是 Nvidia 第三次投资 Vast Data。

Enfabrica:2023年9月，Nvidia 投资了网络芯片设计公司 Enfabrica 的1.25亿美元 B 轮融资。尽管这家初创公司在11月又筹集了1.15亿美元，但 Nvidia 并未参与此轮融资。

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