抖音电商推出商家扶持计划：加大算法研发投入 升级流量机制

站长之家(ChinaZ.com) 1月6日 消息:抖音电商今日宣布推出其历史上规模最大的商家扶持计划，详细公布了九大扶持举措。这些措施旨在帮助商家降低成本、提升经营体验，并解决退货、价格战、广告投放等问题。具体措施包括免除佣金、退单推广费返还、降低运费险和保证金等成本控制措施。

首先，抖音电商正在加速推进免佣与返佣政策的升级。在2025年内，除继续落实货架场商品卡免佣举措外，还将在直播与短视频场景中免佣。目前政策已进入试点阶段，覆盖水果生鲜、日用百货及厨具三大品类，后续将扩展至18大品类近百类目，包括农产品、海鲜、手工艺与非遗技艺等。

其次，平台将在2025年推出推广费返还政策，降低商家因退货退款而产生的经营损失。相关推广费用将自动返还至商家巨量千川账户，无需商家手动操作，从而提升商家经营体验和满意度。

此外，抖音电商将持续加大技术研发投入，优化算法机制，提高流量推荐的精准度，让更多优质内容和商品获得曝光机会。平台还升级了流量机制，向优质内容和商品倾斜。

针对商家普遍关注的退货问题，平台将通过优化算法分发机制，尽量让消费者在下单前货比三家，从而减少用户在下单后、收货前频繁比较同款商品的情况。

平台还将提升透明度，为商家提供规则预警、学习补救机会，推行分层治理，审慎处理店铺清退。同时，新增抖店App申诉通道，简化举证流程，针对不可抗力订单问题，转为主动提醒报备，助力商家应对突发状况。

抖音电商还将严审商家资质，打击虚假宣传与假冒商品，推出恶意低价管理规范，加强对恶意行为的管控，保护商家利益。

此外，抖音电商投入数亿成立小商家帮扶基金，支持多场景运营，小商家最高可获6000元流量券及补贴。平台开放0元入驻，月增76万小商家。新商家享快速运营通道，简化流程，提升利润。

平台还将推出降费政策，协调合作伙伴为符合条件的商家或达人降低10%-40%的运费险成本，预计2025年将为商家节省超过45亿元。同时，平台连续下调32个一级类目的保证金，最高降幅达到98.7%，覆盖约80%的商家。

2025年，抖音电商将考核商家满意度与服务体验，定期举办恳谈会收集反馈，不断优化服务。通过这些措施，抖音电商希望为商家创造一个更加公平、健康的经营环境，助力商家实现更好的发展。

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