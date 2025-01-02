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REDMI Turbo 4 正式发布：售价 1999 元起 首发天玑 8400-Ultra

2025-01-02 15:05 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月2日 消息:今天下午，REDMI Turbo4手机正式发布，首发搭载天玑8400-Ultra处理器，售价从1999元起，现已开始销售。

REDMI Turbo 4、小米、红米手机

REDMI Turbo4外观设计上进行了全面升级，采用了2.5D微弧边框，手感更加舒适，机身使用全金属Deco和钢琴烤漆工艺。摄像头模组配备旋风双环灯带，支持音随律动和无级变色，背部则采用磨砂柔雾玻璃，搭配菱格双拼纹理，红色腰线为整体设计增添了亮点。该机提供祥云白、浅海青和暗影黑三种配色。

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在屏幕方面，REDMI Turbo4配备了一块6.67英寸的2712×1220柔性OLED直屏，具有500nit的典型亮度和1400nit的全屏激发亮度，支持120Hz刷新率和480Hz触控采样率，能够提供流畅的视觉体验。同时，该屏幕支持1920Hz高频PWM调光和类DC调光，拥有12bit色深，支持HDR10+和湿手触控。

性能方面，REDMI Turbo4搭载了天玑8400-Ultra移动处理平台，采用台积电4nm制程和全大核架构，配备新一代能效大核ARM A725，并搭载旗舰同款的3D冰封循环冷泵，确保出色的散热性能。

在续航方面，该机配备6550mAh的超大电池，支持1600次四年耐用长循环，升级了双增压耐寒芯片，支持90W快充，能够在45分钟内充满电。

此外，REDMI Turbo4还具备IP66、IP68和IP69的防水等级，支持双频GPS和三频北斗定位，搭载大光圈超感相机，支持动态照片上传，具备湿手触控2.0、立体声双扬声器和多功能NFC等功能。

REDMI Turbo4现已开售，首销期间还附赠675元的权益。新机的具体售价为:12GB+256GB版本1999元，16GB+256GB版本2199元，12GB+512GB版本2299元，16GB+512GB版本2499元。

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