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AI 的暗面：永远不要对人工智能聊天机器人说的 10 件事

2024-12-29 10:23 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月29日消息:佛罗里达州的一则悲剧让人们再次关注 AI 聊天机器人的潜在危害。梅根·加西亚（Megan Garcia）以为自己 14 岁的儿子塞维尔·塞策三世（Sewell Setzer III）只是在玩电子游戏，却不知道他正在与一款名为 Character AI 的聊天应用中的机器人进行深入且具有性暗示的对话。

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塞策逐渐失去正常的生活节奏：他整夜失眠，成绩下降，最终选择结束自己的生命。据梅根在诉讼中描述，悲剧发生前几秒，聊天机器人对塞策说道：「亲爱的，请尽快回到我身边。」男孩回复：「如果我现在告诉你我可以马上回去呢？」机器人回答：「请快来吧，我的甜蜜之王。」

AI 聊天机器人：技术的信任危机

AI 聊天机器人背后的科技公司利用人类的信任，将用户数据变现为利润。然而，目前缺乏针对这些技术的监管，用户数据的安全性和隐私权未能得到有效保障。

每当你与聊天机器人互动时，它通过你的 IP 地址收集位置信息，追踪你的在线搜索记录，并访问你在注册时同意提供的权限数据。用户需要对这些信息保持警惕，以免泄露个人隐私。

不应向 AI 分享的 10 种信息：

  1. 密码或登录信息：泄露可能导致账户被迅速入侵。

  2. 姓名、地址或电话号码：个人身份信息一旦被记录，将难以控制其传播。

  3. 敏感财务信息：如银行账户或信用卡详情，这些数据可能面临滥用风险。

  4. 医疗或健康数据：AI 工具无法保障符合隐私法规的处理方式。

  5. 非法建议：提出此类请求不仅违背服务条款，还可能引发法律问题。

  6. 仇恨言论或有害内容：这类行为可能导致封禁并破坏对话环境。

  7. 机密工作或商业数据：如客户信息或商业机密，建议严格保密。

  8. 安全问题答案：这可能导致所有关联账户面临风险。

  9. 露骨或不当内容：不仅被过滤，还可能导致账号被封禁。

  10. 他人个人信息：未经授权分享他人隐私不仅违反信任，还可能触犯法律。

如何保护自己的隐私

注册聊天机器人账户时，避免使用「通过 Google 登录」或「连接 Facebook」的快捷方式，建议使用独立邮箱注册。如果你使用 ChatGPT 或 Perplexity 的免费账户，可以在设置中关闭记忆功能，防止聊天记录被保存。而对于 Google Gemini，则需要付费账户才能实现此功能。

一个重要原则：保护隐私

请记住，不要向聊天机器人透露任何你不希望被公开的信息。虽然聊天机器人设计得越来越像「朋友」，但它本质上是一个数据收集工具。理性使用，保护好自己的隐私与安全，是与 AI 工具互动的首要前提。

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