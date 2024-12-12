Apple 公布 2024 年年度 iPhone 应用及更多 App Store 奖项

站长之家（ChinaZ.com）12月12日 消息:苹果公司今天宣布了2024年 App Store 大奖的获奖者，延续了每年表彰与公司设备兼容的优秀应用程序的传统。今年的获奖者包括《纽约时报游戏》应用程序、Kino、Adobe Lightroom 等。其中包括专业摄像机应用 Kino，该应用被评为年度 iPhone 应用。

12个类别共45名决赛选手，最终选出17名获奖者。苹果表示，该奖项旨在表彰今年在 App Store 上提供“最高水平的用户体验、设计和创新”的开发者。

苹果首席执行官蒂姆·库克表示:“我们很高兴向这群杰出的开发者致敬，他们利用苹果设备和技术的强大功能，为用户带来丰富生活、对社区产生深远影响的体验。今年获奖者的非凡成就表明，应用程序可以释放出令人难以置信的创造力。”

Kino 于今年早些时候由流行的 iPhone 相机应用程序 Halide 的开发商 Lux 推出。

获奖者完整名单如下。

应用程序

年度 iPhone 应用:Kino

年度 iPad 应用程序:Moises

年度 Mac 应用程序:Adobe Lightroom

年度 Apple Vision Pro 应用:What If…? An Immersive Story

年度 Apple Watch 应用:Lumy

年度 Apple TV 应用:F1TV

游戏

年度 iPhone 游戏:AFK Journey

年度 iPad 游戏:Squad Busters

年度 Mac 游戏:Thank Goodness You're Here!

Apple Vision Pro 年度游戏:THRASHER: Arcade Odyssey

年度 Apple Arcade 游戏:Balatro+

据苹果公司称，一些应用还因今年对人们和社区产生的持久影响而获得了文化影响力奖。今年所有获奖者以及有关这些应用的更多详细信息，请参阅苹果公司的新闻稿。

（举报）