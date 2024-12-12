首页 > 业界 > 关键词  > 苹果公司最新资讯  > 正文

Apple 公布 2024 年年度 iPhone 应用及更多 App Store 奖项

2024-12-12 11:00 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月12日 消息:苹果公司今天宣布了2024年 App Store 大奖的获奖者，延续了每年表彰与公司设备兼容的优秀应用程序的传统。今年的获奖者包括《纽约时报游戏》应用程序、Kino、Adobe Lightroom 等。其中包括专业摄像机应用 Kino，该应用被评为年度 iPhone 应用。

QQ20241212-110310.png

12个类别共45名决赛选手，最终选出17名获奖者。苹果表示，该奖项旨在表彰今年在 App Store 上提供“最高水平的用户体验、设计和创新”的开发者。

苹果首席执行官蒂姆·库克表示:“我们很高兴向这群杰出的开发者致敬，他们利用苹果设备和技术的强大功能，为用户带来丰富生活、对社区产生深远影响的体验。今年获奖者的非凡成就表明，应用程序可以释放出令人难以置信的创造力。”

Kino 于今年早些时候由流行的 iPhone 相机应用程序 Halide 的开发商 Lux 推出。

QQ20241212-110139.png

获奖者完整名单如下。

应用程序

年度 iPhone 应用:Kino

年度 iPad 应用程序:Moises

年度 Mac 应用程序:Adobe Lightroom

年度 Apple Vision Pro 应用:What If…? An Immersive Story

年度 Apple Watch 应用:Lumy

年度 Apple TV 应用:F1TV

游戏

年度 iPhone 游戏:AFK Journey

年度 iPad 游戏:Squad Busters

年度 Mac 游戏:Thank Goodness You're Here!

Apple Vision Pro 年度游戏:THRASHER: Arcade Odyssey

年度 Apple Arcade 游戏:Balatro+

据苹果公司称，一些应用还因今年对人们和社区产生的持久影响而获得了文化影响力奖。今年所有获奖者以及有关这些应用的更多详细信息，请参阅苹果公司的新闻稿

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 苹果Apple Music公布2024年度最热歌曲榜单：周杰伦霸榜

    日前，苹果AppleMusic公布了2024年中国大陆年度最热歌曲TOP100榜单，华语乐坛一哥周杰伦继续霸榜。从榜单来看，前11首歌曲都是周杰伦的作品，整个榜单中更是有几十首都是周杰伦的。反观AppleMusic这边，不仅周杰伦作品齐全，甚至能畅听全球热门歌曲，版权覆盖面非常广泛，并且价格也十分优惠，且对于苹果生态用户来说，体验远超第三方App。

    ​苹果 ​Apple ​Music

  • Apple Music Replay2024回归，新增“前500名”听众排名

    AppleMusic的年度回顾功能再次回归，这一次，用户不仅可以在应用程序内轻松查看和分享2024年度的音乐统计数据可以获得更多个性化的洞察。如果你的iPhone运行iOS18.1或更高版本，你可以直接在AppleMusic的主页、新内容和搜索选项卡中访问AppleMusicReplay2024。SpotifyWrapped即将发布亚马逊音乐也推出了自己的年度回顾功能，这一切都让2024年的音乐回顾季更加热闹，竞争愈加激烈。

    ​Apple ​Music ​年度回顾

  • 2024双11苹果iPhone销量第一 小米紧追 缩小差距

    今日，半导体行业观察机构TechInsights发布数据，据估算，今年双11国内智能手机销量同比增长26%，达到950万台，主要得益于销售周期的延长。销额增长落后于销量，但保持在两位数区间，受市场两极化趋势影响，平均售价同比有所下降。直播带货继续同比扩张，按GMV计算，占据了约22%的市场份额。

    ​智能手机 ​双11 ​销量增长

  • 从北京到上海，果搜搜App Store 投放决策平台持续点燃App增长新动力

    12月6日，以“A·O引擎，解锁高效增长力”为主题的2024App增长论坛暨果搜搜产品发布会在上海圆满举行。本次活动在继北京站的果搜搜「AppStore投放决策平台」新产品首秀之后，再次聚集了华东地区众多媒体平台、品牌方以及资深增长专家，共同探索应用推广领域的创新思路与未来发展。果搜搜将继续深耕App增长领域，以客户需求为导向，秉持“帮App推广人花好每一分钱”的理念，持续迭代更具竞争力的产品和服务，推动行业向着更高效、更智能的方向发展。

    ​App增长 ​果搜搜产品发布会 ​应用推广

  • 苹果iPhone 16 DXO得分147：比iPhone 15高2

    今天，DXOMARK公布了iPhone16的影像综合成绩：147分。从排行榜来看，iPhone16比谷歌Pixel8低了1分，但胜过了iPhone14ProMax，对比上代机型iPhone15提升了2分。iPhone16在低光下的噪点管理比其前身略好，我们还观察到在高光下或室内条件下拍摄时，曝光有些轻微不稳定。

    ​iPhone ​16 ​DXOMARK

  • 苹果回为什么Apple Watch会吸在玻璃上：可能与贴膜有关

    日前，有网友发帖表示，自己将AppleWatch贴在高铁窗玻璃上，结果被吸住取不下来了，网友称试过用手抠，用纸巾擦，手表都纹丝不动。为什么AppleWatch会吸在玻璃上的话题在网上引起网友讨论。AppleWatch取不下来是因为光胶现象”，这是一种物理学现象，当物体表面的光滑程度超过一定限度时，越光滑，分子间的距离越小，分子之间由于电磁作用相互吸引的吸引力就越大。

    ​Apple ​Watch ​高铁

  • 刘海屏回归！曝iPhone SE 4明年3月发布：尺寸和iPhone 16接近

    随着苹果产品线的不断更新，iPhoneSE系列也迎来了新成员的传闻。苹果计划在明年3月发布iPhoneSE4，新机将成为SE系列中首款采用全面屏设计的产品，其机身尺寸与即将推出的iPhone16相近。iPhoneSE4的后置摄像头将配备4800万像素传感器，影像的解析力同比前代有着跨越式提升。

    ​苹果 ​iPhone ​SE

  • 果搜搜App Store 投放决策平台正式发布，决策力再升级！

    11月29日，“A·O引擎，解锁高效增长力——2024App增长论坛暨果搜搜产品发布”活动在北京圆满举行。本次活动汇集媒体平台、品牌方与资深增长专家共同探讨App增长的前沿产品和推广策略，果搜搜也于现场正式发布了新升级「AppStore投放决策平台」，致力于帮App推广人花好每一分钱。果搜搜将继续探索产品创新和服务升级，为客户提供更加降本增效的解决方案，帮助更多企业实

    ​App增长 ​市场推广 ​用户获取

  • iPhone17Air或重蹈mini与Plus覆辙 折叠版iPhone或成未来赢家

    根据彭博社知名记者马克·古尔曼的分析，苹果公司即将推出的超薄款iPhone17Air可能会面临与此前iPhonemini和Plus版本相似的市场挑战，最终遭遇失败命运。古尔曼认为，iPhone17Air将无法满足市场需求折叠版iPhone才是未来有望取得成功的型号。古尔曼预测，iPhone17Air可能会经历和mini及Plus机型相同的失败命运折叠版iPhone才是苹果未来的成功之路。

    ​苹果 ​iPhone17Air ​市场挑战

  • iPhone XS Max、iPhone 6s Plus被苹果列为“过时产品”：不保证售后

    苹果官网的过时产品”更新，加入了iPhoneXSMax、iPhone6sPlus机型。苹果会在产品停售5年-7年后标记为过时产品，这就意味着这些产品可能无法获得苹果官方的维修服务，但如果仍有零件可用，苹果会提供最多两年时间的维修服务。这是苹果第一代加入3DTouch压感触控的手机，当时被认为将手机交互扩充了一个维度，华为和魅族都有学习，结果最后苹果自己也取消了这个功能，将以往的重按交互改为长按。

    ​苹果 ​iPhone ​过时产品

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM