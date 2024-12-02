特斯拉FSD V13.2版发布：原生Al4输入 实现点对点自动驾驶

站长之家（ChinaZ.com）12月2日 消息:特斯拉公司在自动驾驶技术领域取得了新的进展，其最新发布的FSD（全自动驾驶）V13.2版本在实测中展现了卓越的性能。

这一版本被众多资深用户评价为特斯拉历史上最强大的FSD版本，其“点对点”自动驾驶能力标志着特斯拉在自动驾驶技术上的一大飞跃。

FSD V13.2版本允许系统在车辆停车状态下激活，并能够自动导航至目的地，之后自动解除自动驾驶模式。Autopilot工程师Arek Sredzki特别指出了V13.2版本在自动导航方面的显著进步。

在实测视频中，即使在复杂的雪地条件下，FSD V13.2也能无需人工干预，自动驶出车库并精准停入车位。

此外，V13.2版本的平稳性得到了显著提升，超越了以往任何Uber车辆的乘坐体验。该版本还解决了前代版本中方向盘抖动的问题，并且能够自动倒车进入超级充电桩车位，进一步增强了用户体验。

据悉，本次更新引入了36Hz的全分辨率AI4视频输入功能，以及原生AI4输入和神经网络架构的优化。数据集规模扩大了4.2倍，同时训练算力得到了5倍的提升，这一进步得益于特斯拉Cortex集群的支持。在性能方面，光子到控制的延迟时间减少了一半，城市街道和高速公路上也引入了新的速度配置文件。FSD现在可以通过一键启动，同时集成了召唤、倒车和停车功能，提升了用户体验。

在安全性方面，碰撞规避的奖励预测得到了提高，摄像头清洁功能也得到了改进。控制器经过重新设计，以实现更平滑、更准确的跟踪。此外，系统现在能够动态绕过道路封闭区域，并在车队检测到这些情况时在受影响的路线中显示相关信息。

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