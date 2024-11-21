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iOS 18.2 公开测试版 3 推出，Genmoji 和 AI 功能成亮点

2024-11-21 09:58 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月21日 消息:苹果在发布最新iOS18.2开发者测试版仅数小时后，推出了公开测试版3。这一版本距离正式版发布仅有数周时间，以下是一些值得关注的新功能和改进。

公开测试版3与开发者测试版4采用相同版本软件，主要以性能优化和错误修复为主。以下是本次更新的亮点:

1. **照片应用**:视频清理器功能增加了毫秒显示，方便精确编辑。2. 相机控制:新增辅助功能设置，优化了设置中心的选项集中度。3. 应用默认设置:用户现在可在“设置⇾应用”中，将非接触式支付应用设置为默认，替代钱包。4. 邮件应用:界面设计有细微调整，提升用户体验。

整体来看，这一版本是为正式发布候选版本（RC版）做最后准备。预计12月2日左右可能会发布RC更新，而iOS18.2正式版可能会在12月9日的那一周上线。

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OS18.2的亮点功能

iOS18.2带来了多项全新功能，其中尤以Apple Intelligence相关功能最为引人注目:1. Genmoji:支持用户自定义表情符号，适用于所有应用程序，增强个性化表达。2. Siri 集成 ChatGPT:Siri 将结合 ChatGPT 的知识，用户可以通过语音直接访问ChatGPT内容。3. 图像游乐场:创建动画、插图或素描风格的原创AI图像，满足创意需求。4. 视觉智能:通过 iPhone16的相机功能，从环境中提取更多相关信息，实现增强现实功能的突破。

此外，还有重新设计的邮件应用程序、更强大的“查找”功能以及相机控制的全面升级等众多实用功能。

想要抢先体验这些功能的用户，可以通过 [beta.apple.com]（https://beta.apple.com） 加入苹果公开测试版计划，下载并安装预发布软件。

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