真我GT7 Pro参数公布：首发三星Eco2苍穹屏

站长之家(ChinaZ.com) 10月28日 消息:近日，真我GT7Pro的详细参数已经公布，该机型配备了一块6.78英寸的2780x1264分辨率8T LTPO全等深四微曲屏幕，前置摄像头为1600万像素，后置摄像头组合包括5000万像素主摄、800万像素超广角和5000万像素3倍潜望长焦，能够满足用户在不同场景下的拍照需求。

在性能方面，真我GT7Pro搭载了高通骁龙8至尊版处理器，支持高通单点超声波屏幕指纹识别技术，为用户提供了快速且安全的解锁体验。此外，该机型内置了6500mAh的大容量电池，并支持120W有线闪充，能够迅速为设备充满电，机身尺寸为162.4x76x8.98mm，重量为222.8g，展现了良好的便携性。

真我GT7Pro的屏幕是其最大的卖点之一，这是真我与三星联合打造的1.5K全等深四微曲屏幕，也是全球首款去除偏光片的直板机型。三星显示的Eco OLED技术自2021年起应用于折叠屏手机，有效解决了传统OLED屏幕的光线反射问题，现在这项技术被升级并首次应用于直板手机，即真我GT7Pro所搭载的Eco苍穹屏。

Eco苍穹屏采用了非偏振自然光护眼技术，屏幕光源偏振度为0，接近自然光的无偏振状态，为用户提供了更舒适的视觉体验。此外，该屏幕还采用了全新的硬件级全亮度类DC调光技术，与高频PWM调光相比，类DC调光单帧仅闪烁一次，接近0频闪，同时功耗更低，更节能。

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